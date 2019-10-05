سوبر كورة
Ads
الأحد، 06 أكتوبر 2019 04:00 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف تفتتح 45 مسجدًا بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر.. بالأسماء

السبت، 05 أكتوبر 2019 05:49 م
الأوقاف تفتتح 45 مسجدًا بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر.. بالأسماء وزارة الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الاوقاف، افتتاح 45 مسجدًا على مستوى الجمهورية خلال هذا الشهر منها (30) من إحلال وتجديد الوزارة ، ومنها (13) بالجهود الذاتية و (2) بالمشاركة بين الوزارة والجهود الذاتية، والبداية يوم الاثنين 7 أكتوبر 2019 بخمسة مساجد بمحافظة بني سويف ، وهى كالتالى :

وفى بنى سويف تفتتح الاوقاف مسجد الرحمة – الديابية – الواسطى – بنى سويف و التقوى بنى ساليمان – بنى سويف و إبراهيم مندور – الواسطى  – صفط الشرقية وعزبة الوقف إبسوج – الفشن والحاج عبد العظيم – الوقف – الفشن والقليوبية سعيد زيدان –  مرصفا – بنها والسويسي –  المنشاة الكبرى والكبير – كفر عليم – القناطر الخيرية  والسلام عزبة محمد اغا – ميت كنانه – طوخ وعمر بن الخطاب – عزبة رشدي – نامول – طوخ والمنوفية عبد المجيد سلامة – شبرا باص –  شبين الكوم وآل إبراهيم – كفر نفرة – بركة السبع وسيدى يعقوب – جنزور – بركة السبع جهود ذاتية و الشهيد انيس البمبى  – بشتامى – الشهداء جهود ذاتية

وفى الجيزة تفتتح الاوقاف مسجد حمزة – المتانيا – العياط – جيزة والرحمات –  طهما – العياط –  جيزة جهود ذاتية

وفى قنا تفتتح الاوقاف مسجد العتيق البحرى – كوم يعقوب – أبو تشت و آل رسلان نجع الحجر – اولاد عمرو قنا وآل معين – الظافرية – قفط وآل تراكى  – أبو مناع  بحرى  – دشنا والشيخ مجلى  – قرية الشيخ على شرق دشنا جهود ذاتية

وفى سوهاج تفتتح الاوقاف المسجد العتيق الأصلاح – البلينا وآل حمدون ونينه – سوهاج والبهنساوى – بنى هلال المراغة والميرا –  جهينة.

وفى مرسى مطروح يفتتح مسجد القرية الحمراء – الحمام و الفرقان –  شارع علم الروم والدقهلية الشهيد معوض – نوسا الغيط – أجا والزمار –  مركز المنصورة والكبير – بنى هلال  – المنزلة جهود ذاتية
وقرية الوحدة العربية – السنبلاوين جهود ذاتية و الكبير عزبة اشمون – دكرنس وزارة وجهود ذاتية معًا، والفيوم النور – العامرية – طامية ودمياط الشيخ شطا – شطا – دمياط والمنيا العشماوي – أولاد الشيخ علي مطاي وشم النسيم – الشيخ مبارك – ابو قرقاص والوادي والجديد الشيخ والي الكبير – الداخلة وتقسيم المعلمين – الخارجة والمروة القديم الخارجة وعين الدير – القصر والرحمن – قرية الأمل والجو – القصر جهود ذاتية والنجابين – القصر جهود ذاتية والنور أولاد عبد الله – بلاط جهود ذاتية والشرقية الحي القيوم (الكبير) حي العجمي – مشتول السوق جهود ذاتية.


وزارة الاوقاف

افتتاح مساجد

شهر اكتوبر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"خريطة الجامعات للاحتفال بالذكرى 46 لنصر أكتوبر".. "التعليم العالى" تطلق مبادرة "العبور الجديد" كأحد شروط مسابقة أفضل جامعة للأنشطة.. معارض فنون تشكيلية بـ"القاهرة" وتكريم الأساتذة المشاركين فى الحرب بـ"حلوان"

"خريطة الجامعات للاحتفال بالذكرى 46 لنصر أكتوبر".. "التعليم العالى" تطلق مبادرة "العبور الجديد" كأحد شروط مسابقة أفضل جامعة للأنشطة.. معارض فنون تشكيلية بـ"القاهرة" وتكريم الأساتذة المشاركين فى الحرب بـ"حلوان"

رغم تصدر البريميرليج .. مصاعب تواجه "كلوب".. إصابة صلاح ضربة قوية لخط الهجوم .. انخفاض مستوى "فان دايك" يفتح شباك ليفربول للمشاع لتلقى مزيد من الأهداف.. وهذا ما يحتاجه "الريدز" فى الميركاتو الشتوى

رغم تصدر البريميرليج .. مصاعب تواجه "كلوب".. إصابة صلاح ضربة قوية لخط الهجوم .. انخفاض مستوى "فان دايك" يفتح شباك ليفربول للمشاع لتلقى مزيد من الأهداف.. وهذا ما يحتاجه "الريدز" فى الميركاتو الشتوى

مواعيد مباريات اليوم الأحد 6 / 10/ 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 6 / 10/ 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

التعليم: انتهاء طباعة كتب النظام القديم بأكملها ووصولها للمديريات والمدارس

التعليم: انتهاء طباعة كتب النظام القديم بأكملها ووصولها للمديريات والمدارس

رد فعل غريب من رئيس فالنسيا على احتجاجات جماهيره.. فيديو

رد فعل غريب من رئيس فالنسيا على احتجاجات جماهيره.. فيديو

قمر التربيع الأول يقترن بكوكب زحل بسيد الحلقات فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

قمر التربيع الأول يقترن بكوكب زحل بسيد الحلقات فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

أخبار × 24 ساعة.. انتظام صرف الخبز بالكروت الذكية للمواطنين

أخبار × 24 ساعة.. انتظام صرف الخبز بالكروت الذكية للمواطنين

غدا.. نادى مجلس الدولة يقيم احتفالية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

غدا.. نادى مجلس الدولة يقيم احتفالية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

شبكة HULU تكشف ملامح الموسم الثالث من مسلسل Marvel's Runaways..رعب×أكشن

شبكة HULU تكشف ملامح الموسم الثالث من مسلسل Marvel's Runaways..رعب×أكشن

اليوم السابع: قطار التأمين الصحى الشامل يصل محطة أسوان

اليوم السابع: قطار التأمين الصحى الشامل يصل محطة أسوان

تسريب صوتى نادر لشارون يحذر قائد بجيش إسرائيل: المصريون سيفتكون بك

تسريب صوتى نادر لشارون يحذر قائد بجيش إسرائيل: المصريون سيفتكون بك

كلوب: إصابة محمد صلاح في مباراة ليفربول وليستر سيتى ليست بسيطة

كلوب: إصابة محمد صلاح في مباراة ليفربول وليستر سيتى ليست بسيطة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة