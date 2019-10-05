اتحاد الغرف التجارية: نقف بجوار الحكومة ونناشد التجار بخفض الأسعار

كتب ـ إسلام سعيد

ناشد الاتحاد العام للغرف التجارية، منتسبى الغرف المختلفة بالتنازل عن جزء من هامش الربح، في ظل خفض الحكومة لسعر البنزين، بهدف المساهمة فى خفض أسعار السلع واستقرار السوق في الفترة القادمة.

وأعلن الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس ابراهيم العربى، فى بيان له اليوم، أنه من خلال أعضائه علي مستوي الجمهورية يسير جنبا الي جنب مع الحكومة لدعم الموطنين الذين هم أساس عملية التجارة والصناعة.

وقال المهندس ابراهيم العربى، إن هناك تكاتفا وتضامنا كبيرا من منتسبى الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة من تجار وصناع ومؤدى خدمات مع التوجهات الحكومية لخفض أسعار السلع لدعم المواطنين فى ظل خفضها لأسعار البنزين.

وأشاد رئيس اتحاد الغرف التجارية بالدور الذي يقوم به الغرف التجارية بالمحافظات من أجل ضبط السوق من خلال المعارض التى تنظمها الغرف التجارية والسعى لتوفير السلع للحفاظ على توازن أسعارها من خلال آليات العرض والطلب التي تتحكم في الاسعار بالسوق.