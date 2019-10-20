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"كارثة فى منطقة مدارس".. كابلات كهرباء مكشوفة بطريق المحلة طنطا "صور"

الأحد، 20 أكتوبر 2019 01:00 ص
"كارثة فى منطقة مدارس".. كابلات كهرباء مكشوفة بطريق المحلة طنطا "صور" كابلات كهرباء مكشوفة
الغربية – عادل ضرة

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تشهد مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، كارثة حقيقية، بعد قيام مسئولين بالمحليات، بإزالة أعمدة إنارة  بمنتصف الطريق، أمام منطقة البوابة الثانية على طريق المحلة طنطا، وترك كابلات الكهرباء عارية، مما ينذر بكارثة، قد تودى بأرواح المواطنين، وطلبة المدارس.

ورصد" اليوم السابع" إزالة أعمدة الإنارة، واشتكى الأهالى من قيام مسئولى الأحياء برفع الأعمدة من مكانها، وترك كابلات الكهرباء عارية، والتى قد تتسبب فى صعق المواطنين والأطفال بالكهرباء، خاصة وأن هذه المنطقة يوجد بها 4 مدارس ابتدائى وإعدادى، وقد يعبث بها الأطفال ويلقون حتفهم فى الحال، وطالب الأهالى بتدخل محافظ الغربية لسرعة تغطية كابلات الكهرباء المكشوفة، حفاظا على حياتهم وحياة أطفالهم.

كابلات كهرباء مكشوفة (1)
كابلات كهرباء مكشوفة 
 
كابلات كهرباء مكشوفة (2)
كابلات كهرباء مكشوفة
 
كابلات كهرباء مكشوفة (3)
كابلات كهرباء مكشوفة 
 
كابلات كهرباء مكشوفة (4)
كابلات كهرباء مكشوفة 
 
كابلات كهرباء مكشوفة (5)
كابلات كهرباء مكشوفة

 


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