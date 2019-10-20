"كارثة فى منطقة مدارس".. كابلات كهرباء مكشوفة بطريق المحلة طنطا "صور"

ورصد" اليوم السابع" إزالة أعمدة الإنارة، واشتكى الأهالى من قيام مسئولى الأحياء برفع الأعمدة من مكانها، وترك كابلات الكهرباء عارية، والتى قد تتسبب فى صعق المواطنين والأطفال بالكهرباء، خاصة وأن هذه المنطقة يوجد بها 4 مدارس ابتدائى وإعدادى، وقد يعبث بها الأطفال ويلقون حتفهم فى الحال، وطالب الأهالى بتدخل محافظ الغربية لسرعة تغطية كابلات الكهرباء المكشوفة، حفاظا على حياتهم وحياة أطفالهم.



كابلات كهرباء مكشوفة



كابلات كهرباء مكشوفة



كابلات كهرباء مكشوفة



كابلات كهرباء مكشوفة