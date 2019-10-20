قانون حكومى جديد: 6 أمتار حرم منشآت السكة الحديد.. و100 متر للمزلقانات

كتب محمد مجدى السيسى

حدد قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980، بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حرم مبانى السكة الحديد والمزلقانات، والتى ستخضع للنقاش اليوم الأحد، فى اجتماع منعقد برئاسة النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب.





ويستعرضها "اليوم السابع" المادة الأولى على النحو التالى:

المادة الأولى..

يُستبدل بنص المادة "7" من القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، النص الآتى:

مادة "7"

تعد منشآت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومبانيها الخاصة بالتشغيل، وخطوط السكك الحديدية، وحرمها بما لا يحاوز ستة أمتار، والمزلقانات بما لا يجاوز مائة متر من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها، كما لا يجوز تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم.