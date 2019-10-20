صور.. مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين فى إقليم كتالونيا بإسبانيا

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

توجهت الشرطة فى عاصمة إقليم كتالونيا الإسباني، برشلونة، إلى أنصار استقلال الإقليم من مدريد، بطلب إخلاء الساحة وسط المدينة.

ونقل مراسل وكالة "تاس" الروسية من برشلونة، مساء أمس، أن الشرطة تحشد تعزيزات أمنية إلى منطقة التظاهرة. وبعد مرور ست ساعات على بدء الاحتجاجات، استعدت الشرطة لتفريق المشاركين فيها، والذين يرددون شعارات معادية للحكومة المركزية ويرشقون عناصر الأمن بالعلب والزجاجات والبيض.

واندلعت مواجهات بين متظاهرين يرتدون أقنعة وقوات الأمن وسط برشلونة، يوم الجمعة، مع استمرار الاحتجاجات الرافضة لسجن قادة يدعون لاستقلال كتالونيا.



احتجاجات



أعمال شغب



تظاهرات كتالونيا



جانب من المظاهرات



جانب من تظاهرات كتالونيا



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مظاهرات