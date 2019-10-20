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صور.. مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين فى إقليم كتالونيا بإسبانيا

الأحد، 20 أكتوبر 2019 04:00 ص
صور.. مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين فى إقليم كتالونيا بإسبانيا تظاهرات فى كتالونيا
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

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توجهت الشرطة فى عاصمة إقليم كتالونيا الإسباني، برشلونة، إلى أنصار استقلال الإقليم من مدريد، بطلب إخلاء الساحة وسط المدينة.

ونقل مراسل وكالة "تاس" الروسية من برشلونة، مساء أمس، أن الشرطة تحشد تعزيزات أمنية إلى منطقة التظاهرة. وبعد مرور ست ساعات على بدء الاحتجاجات، استعدت الشرطة لتفريق المشاركين فيها، والذين يرددون شعارات معادية للحكومة المركزية ويرشقون عناصر الأمن بالعلب والزجاجات والبيض.

واندلعت مواجهات بين متظاهرين يرتدون أقنعة وقوات الأمن وسط برشلونة، يوم الجمعة، مع استمرار الاحتجاجات الرافضة لسجن قادة يدعون لاستقلال كتالونيا.

 

احتجاجات
احتجاجات

 

أعمال شغب
أعمال شغب

 

تظاهرات كتالونيا
تظاهرات كتالونيا

 

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

 

جانب من تظاهرات كتالونيا
جانب من تظاهرات كتالونيا

 

كر وفر
كر وفر

 

مظاهرات
مظاهرات

 

مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين
مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين

 


كتالونيا

إسبانيا

تظاهرات

استقلال كتالونيا

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