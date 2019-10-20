صور.. إعادة تاهيل ترعة وادى الصعايدة وفروعها بأسوان لتحسين منظومة الرى

أسوان - صلاح المسن

تنفذ وزارة الموارد المائية والرى عملية إعادة تأهيل ترعة وادى الصعايدة بمركز إدفو ناحية شمال غرب محافظة أسوان، حيث يواصل طاقم العمل والإشراف على العملية الجهود من أجل تحسين الرى، وخدمة الزراعة والمزارعين بقرى مشروع وادى الصعايدة والمناطق المجاورة.

مشروع قرى وادى الصعايدة بمركز إدفو شمال غرب محافظة أسوان أحد المشاريع القومية لاستصلاح الأراضي الزراعية بمحافظة أسوان والذى بدأ عام 1997 ويبعد عن مدينة أسوان حوالى 125 كم ويضم المشروع 6 قرى هى قرية الشهامة وقرية عمرو بن العاص وقرية الإيمان وقرية السماحة وقرية الإشراف وقرية النمو، حيث يهدف مشروع قرى وادى الصعايدة بمركز إدفو إلى زراعة واستصلاح 24 ألف فدان للمنتفعين وشباب الخريجين .

من جهته قال المهندس محمد عبد الرؤوف مدير الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان لـ "اليوم السابع" أن الادارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان قامت بناء على ىدراسة شاملة من معهد بحوث الهيدروليكا ومعهد بحوث الإنشاءات التابعين لوزارة الموارد المائية والرى بتنفيذ عمليه إعادة تأهيل ترعة وادى الصعايدة وفروعها، مشيرا إلى أن العملية تشمل توسيع القطاع المائي بالترعة الرئيسية وعمل طبقات من الإحلال بالميول وعلى الجسور وكذلك عمل تبطين لبعض القطاعات وتعلية أحواض الطرد، وذلك بغرض رفع كفاءة المجارى المائية ولتحسين حالة الرى.

وأضاف مدير الإدارة العامة للموارد المائية والرى أنه يتم تنفيذ الأعمال بمعرفة الشركة المصرية للرى والصرف والإنشاءات المدنية، وشركة الكراكات المصرية، بإشراف الإدارة العامة للموارد المائية والري بمحافظة أسوان وبتوجيهات من المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الري والمهندس رضا مهدى رئيس قطاع الموارد المائية والري للوجه القبلي والمهندس محمد على الشروني رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة.



ترعة وادي الصعايدة (1)



















