سوبر كورة
Ads
الأحد، 20 أكتوبر 2019 04:54 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. إعادة تاهيل ترعة وادى الصعايدة وفروعها بأسوان لتحسين منظومة الرى

الأحد، 20 أكتوبر 2019 04:00 ص
صور.. إعادة تاهيل ترعة وادى الصعايدة وفروعها بأسوان لتحسين منظومة الرى إعادة تاهيل ترعة وادى الصعايدة
أسوان - صلاح المسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنفذ وزارة الموارد المائية والرى عملية إعادة تأهيل ترعة وادى الصعايدة بمركز إدفو ناحية شمال غرب محافظة أسوان، حيث يواصل طاقم العمل والإشراف على العملية الجهود من أجل تحسين الرى، وخدمة الزراعة والمزارعين بقرى مشروع وادى الصعايدة والمناطق المجاورة.

مشروع قرى وادى الصعايدة بمركز إدفو شمال غرب محافظة أسوان أحد المشاريع القومية لاستصلاح الأراضي الزراعية بمحافظة أسوان والذى بدأ عام 1997 ويبعد عن مدينة أسوان حوالى 125 كم ويضم المشروع 6 قرى هى قرية الشهامة وقرية عمرو بن العاص وقرية الإيمان وقرية السماحة وقرية الإشراف وقرية النمو، حيث يهدف مشروع قرى وادى الصعايدة بمركز إدفو إلى زراعة واستصلاح 24 ألف فدان للمنتفعين وشباب الخريجين .

من جهته قال المهندس محمد عبد الرؤوف مدير الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان لـ "اليوم السابع" أن الادارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان قامت بناء على ىدراسة شاملة من معهد بحوث الهيدروليكا ومعهد بحوث الإنشاءات التابعين لوزارة الموارد المائية والرى بتنفيذ عمليه إعادة تأهيل ترعة وادى الصعايدة وفروعها، مشيرا إلى أن العملية تشمل توسيع القطاع المائي بالترعة الرئيسية وعمل طبقات من الإحلال بالميول  وعلى الجسور وكذلك عمل تبطين لبعض القطاعات وتعلية أحواض الطرد، وذلك بغرض رفع  كفاءة المجارى المائية ولتحسين حالة الرى.

وأضاف مدير الإدارة العامة للموارد المائية والرى أنه يتم تنفيذ الأعمال بمعرفة الشركة المصرية للرى والصرف والإنشاءات المدنية، وشركة الكراكات المصرية، بإشراف الإدارة العامة للموارد المائية والري بمحافظة أسوان وبتوجيهات من المهندس  عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الري والمهندس رضا مهدى رئيس قطاع الموارد المائية والري للوجه القبلي والمهندس محمد على الشروني رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة.

 

ترعة وادي الصعايدة (1)
ترعة وادي الصعايدة (1)

 

ترعة وادي الصعايدة (2)
 
 

 

ترعة وادي الصعايدة (3)
 
 

 

ترعة وادي الصعايدة (4)
 
 

 

ترعة وادي الصعايدة (5)
 

 

ترعة وادي الصعايدة (6)
 
 

 


تأهيل ترعة وادي الصعايدة

ادفو

تبطين

ري اسوان

الرى

ترعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"القوى العاملة" ببورسعيد: 2242 فرصة عمل للشباب بالمنطقة الصناعية

"القوى العاملة" ببورسعيد: 2242 فرصة عمل للشباب بالمنطقة الصناعية

قانون حكومى جديد: 6 أمتار حرم منشآت السكة الحديد.. و100 متر للمزلقانات

قانون حكومى جديد: 6 أمتار حرم منشآت السكة الحديد.. و100 متر للمزلقانات

10 معلومات عن الدراسة للطلاب الجدد الملتحقين بمدرسة الضبعة.. تعرف عليها

10 معلومات عن الدراسة للطلاب الجدد الملتحقين بمدرسة الضبعة.. تعرف عليها

اليوم.. بدء المرحلة الثانية لتنسيق المدن الجامعية بالأزهر

اليوم.. بدء المرحلة الثانية لتنسيق المدن الجامعية بالأزهر

"نورهان" تطلب الطلاق: "صرف على حفلة عيد ميلاد أمه 90 ألف جنيه"

"نورهان" تطلب الطلاق: "صرف على حفلة عيد ميلاد أمه 90 ألف جنيه"

"التضامن" تطلق اليوم مبادرة جديدة لتشغيل ذوى الاحتياجات الخاصة

"التضامن" تطلق اليوم مبادرة جديدة لتشغيل ذوى الاحتياجات الخاصة

9 وزراء بحكومة مصطفى مدبولى أمام البرلمان الأسبوع الجارى.. اقرأ التفاصيل

9 وزراء بحكومة مصطفى مدبولى أمام البرلمان الأسبوع الجارى.. اقرأ التفاصيل

"الكهرباء" تؤكد: مصر قادرة على تصدير طاقة حتى 10 آلاف ميجاوات

"الكهرباء" تؤكد: مصر قادرة على تصدير طاقة حتى 10 آلاف ميجاوات

المستشفيات الجامعية بالإسكندرية: لم ترد أى حالة اشتباه فى الالتهاب السحائى

المستشفيات الجامعية بالإسكندرية: لم ترد أى حالة اشتباه فى الالتهاب السحائى

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5 جنيهات والجوافة بـ5.5 جنيه

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5 جنيهات والجوافة بـ5.5 جنيه

أخبار × 24 ساعة..الرى: جنوب سيناء استقبلت 5 ملايين متر مكعب من مياه الأمطار

أخبار × 24 ساعة..الرى: جنوب سيناء استقبلت 5 ملايين متر مكعب من مياه الأمطار

الزمالك يهزم المقاولون العرب 2/1 ويعتلي صدارة الدوري

الزمالك يهزم المقاولون العرب 2/1 ويعتلي صدارة الدوري

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة