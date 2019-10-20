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جامعة أسوان تتزين لانطلاق فعاليات أسبوع الجامعات الأفريقية الأول.. اليوم

الأحد، 20 أكتوبر 2019 06:00 ص
جامعة أسوان تتزين لانطلاق فعاليات أسبوع الجامعات الأفريقية الأول.. اليوم جامعة أسوان تتزين لانطلاق فعاليات أسبوع الجامعات الأفريقية
أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

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تزينت جامعة أسوان لانطلاق أسبوع الجامعات الأفريقية الأول الذى تبدأ فعالياته اعتبارا من مساء اليوم الأحد، وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل، بمشاركة طلاب يمثلون 22 دولة أفريقية وذلك فى إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أسوان عاصمة الشباب الأفريقى لعام 2019 .

وقال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، فى تصريحات صحفية، إن الاستعدادات على قدم وساق من أجل نجاح أسبوع الجامعات الأفريقية الأول الذى تشارك فيه 22 دولة أفريقية و22 جامعة مصرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بإجمالى 600 طالباً علاوة على طلاب جامعة أسوان.

وأضاف رئيس جامعة أسوان أن أسبوع شباب الجامعات الأفريقية سوف يشهد افتتاح العديد من المنشآت الجديدة التى سوف تقام عليها الفعاليات، وهى افتتاح ملاعب كرة القدم الخماسية، والكرة الطائرة الشاطئية، وملعب متعدد الأغراض، علاوة على افتتاح أعمال تطوير ورفع كفاءة مسرح الجامعة المغطى والمسرح المكشوف، والتى سوف يقام عليها النشاط الفنى والعلمى، وأيضا افتتاح مخبز كلية الزراعة الجديد.

جامعة أسوان تتزين لانطلاق فاعليات أسبوع الجامعات الأفريقية (2)
 
 
 
جامعة أسوان تتزين لانطلاق فاعليات أسبوع الجامعات الأفريقية (3)
 
 
 
جامعة أسوان تتزين لانطلاق فاعليات أسبوع الجامعات الأفريقية (4)

اسبوع شباب الجامعات الافريقية

جامعة اسوان

وزارة التعليم العالى

اسوان

مؤتمر الشباب

افريقيا

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