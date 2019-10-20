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المعمل الكيماوى يحدد مصير عاطلين سقطا بمخدر "الاستروكس" فى السلام

الأحد، 20 أكتوبر 2019 03:00 ص
المعمل الكيماوى يحدد مصير عاطلين سقطا بمخدر "الاستروكس" فى السلام مواد مخدرة_أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أرسلت نيابة السلام، عينة من مخدر الاستروكس، تم ضبطها بحوزة متهمين بدائرة القسم، إلى المعمل الكيماوى بالقاهرة لفحصها وإعداد تقرير عنها.

وكشفت التحريات عن أن المتهمين هما: "مازن. م"، 22 سنة، و"مهدي.ع"، 25 سنة، عاطلين، اعترفا أمام النيابة بترويجهما المواد المخدرة، وبيعها بدائرة القسم بقصد الاتجار والكسب غير المشروع، وأقرا بحيازتهما 55 كيس استروكس، قبل ترويجها بدائرة القسم.

كانت بداية الواقعة بورود معلومات لقسم شرطة السلام أول، تفيد بترويج عاطلين المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، وبحوزتهما 55 كيس استروكس قبل ترويجها، في دائرة القسم ومبلغ 1200 جنيه من متحصلات تجارتهما و2 سلاح أبيض، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

 

 


تجارة المخدرات

حبس

نيابة السلام

ترويج الاستروكس

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