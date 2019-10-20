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الأقصر تسابق الزمن لاستقبال ضيوف "أوبرا عايدة" بعد غياب 20 سنة

الأحد، 20 أكتوبر 2019 03:00 ص
الأقصر تسابق الزمن لاستقبال ضيوف "أوبرا عايدة" بعد غياب 20 سنة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أنه باقى من الزمن 7 أيام على عودة عروض "أوبرا عايدة" بعد غياب حوالي 20 سنة، والتى تنظم أمام معبد الملكة حتشبسوت التاريخى فى البر الغربى، حيث يجرى حالياً العمل بكل جدية فى مختلف أرجاء الأوساط السياحية بمحافظة الأقصر، بالتعاون بين جميع الجهات لبحث كافة الترتيبات اللازمة لإقامة الفعالية السياحية الفنية الثقافية يومي 26 و28 أكتوبر المقبل.

وتابع المستشار مصطفى ألهم لـ"اليوم السابع"، أنه استعدادا لاستقبال هذا الحدث الهام يجرى العمل على قدم وساق لتجميل كافة الطرق المؤدية لموقع تنظيمها فى البر الغربى، وذلك لتسهيل الخدمات لضيوف المحافظة والذين يتعدى عددهم 4 آلاف سائح وسائحة من مختلف دول العالم، حيث شارفت أعمال تهيئة وتجميل المسار السياحى على الانتهاء، وذلك بداية من كوبرى الأقصر العلوى على نهر النيل، مرورا بقرى الضبعية والأقالتة والبعيرات وصولا إلى المناطق الأثرية فى مدينة القرنة.

وأوضح محافظ الأقصر، أنه وجه قيادات مدينة القرنة بضرورة القيام بحملات نظافة مكبرة بطول المسار لرفع والتخلص من أى تجمعات للمخلفات والقمامة، كما تابع مؤخراً تجميل الميناء السياحى بالبر الغربى بمدينة القرنة، موجهاً بالقيام بأعمال الصيانة والتجميل اللازمة للميناء فى أسرع وقت ممكن.

وتابع أيضاً أعمال إحلال وتجديد وتطوير كمين الضبعية الحصين بمركز القرنة، الذى تنفذه الهيئة العامة للطرق والكبارى، وذلك لتحقيق السيولة المرورية بالطريق، تزامناً مع أعمال رصف المسارات السياحية.

 

وكان قد انطلق فريق العمال المخصصين من قبل لجنة التنظيم لمشروع "أوبرا عايدة"، في أعمال تركيب المسرح الرئيسى وتجهيز موقع العروض بجوار معبد الملكة حتشبسوت، وذلك لبدء البروفات للعروض خلال الأيام المقبلة، حيث قالت ياسمين عبد الرحمن المدير التنفيذي لمشروع أوبرا عايدة، أنه وصل لمحافظة الأقصر مقدمو العروض وهم نحو 80 عازفاً من أوركسترا أكاديمية (لفيف) السيمفونية في أوكرانيا، والذين يتميزون بالتواصل الرائع مع المستمعين وتقودهم المايسترو الأوكرانية أوكسانا لينيف، أول امرأة ترأس أوبرا جراز فى النمسا، وذلك لبدء التدريبات على العروض فى أرض الأقصر للتعود على الوضع بالمحافظة، كما ستشهد الأيام المقبلة توافد فريق العمل لبدء البروفات النهائية من أرض المعبد قبل العروض بـ72 ساعة للتجهيزات النهائية.

 

وأضافت المدير التنفيذي لأوبرا عايدة لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يصل للأقصر المشاركون في العروض أيضاً وهم حوالي 70 موسيقياً ضمن الكورال الوطني الأوكراني (دومكا)، الضيوف الدائمين على مسارح أوروبا، وكذلك سيتم الاستعانة ببعض النجوم المصريين بالعروض، موضحةً أنه يجرى العمل بكل جدية في مختلف أرجاء الأوساط السياحية بمحافظة الأقصر، والتعاون بين جميع الأطراف لبحث كافة الترتيبات اللازمة لإقامة الفعالية السياحية الفنية الثقافية في ساحة معبد الدير البحري "حتشبسوت" غرب الأقصر، كما إلتقت مؤخراً بالمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ونائبه محمد عبد القادر خيرى، وعدد من قيادات المحافظة، لبحث الاستعدادات النهائية فى محافظة الأقصر، وذك بالتعاون مع حوالى 38 شركة سياحة قامت بالتسويق للعروض حول العالم، وذلك لعودة عروض "أوبرا عايدة" بكل نجاح بعد غياب نحو عقدين من الزمان.


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