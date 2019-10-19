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5 طرق لتنفيذ أحكام النفقة.. اعرفى حقك

السبت، 19 أكتوبر 2019 09:38 ص
5 طرق لتنفيذ أحكام النفقة.. اعرفى حقك محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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بعد صدور حكم للمطلقة بحقها فى النفقة، تسعى الزوجة لتنفيذ الحكم للحصول على حقوقها المالية، وهناك عدة طرق للحصول على مبلغ النفقة يرصدها "اليوم السابع".

- إذا كان الزوج موظفا فى الحكومة يتم إعلان الصيغة التنفيذية للحكم فى جهة عمل الزوج، والتى تخصم مبلغ النفقة الشهرى من راتبه فى حدود نسب معينة مذكورة فى القانون.

- إذا كان الزوج يعمل فى الأعمال الحرة يتم تنفيذ الحكم عن طريق بنك ناصر الاجتماعى، التنفيذ عن طريق المحضرين بالمحكمة بالحجز على أموال الزوج أو ممتلكاته أو أمواله بالبنوك.

- رفع دعوى حبس على متجمد النفقة المحكوم بها، ويعاقب الزوج حال امتناعه عن السداد بالحبس لمدة شهر.

- إقامة جنحة الامتناع عن سداد النفقة طبقا لنص المادة 293 من قانون العقوبات، ويعاقب الزوج حال امتناعه عن سداد النفقة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 


حكم نفقة

محكمة

بنك ناصر

الطلاق

خلافات زوجية

اليوم السابع بلس

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