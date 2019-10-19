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وكيل تعليم كفر الشيخ تعاين موقع نسيان الطفلة "هيام" بمدرستها وتعتذر لأهلها

السبت، 19 أكتوبر 2019 10:46 م
وكيل تعليم كفر الشيخ تعاين موقع نسيان الطفلة "هيام" بمدرستها وتعتذر لأهلها وكيل تعليم كفر الشيخ مع أهالى الطفلة هيام
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قدمت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اعتذارها لأهالي الطفلة هيام عصام أحمد أبو الرجال الطالبة بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة غرب تيره للتعليم الأساسي التابعة لإدارة الحامول التعليمية، وقالت إنها اطمأنت على حالة الطفلة عندما توجهت لمنزلها، كما عاينت وكيل الوزارة المكان الذي تواجدت به الطفلة خلف الباب الحديدي بالطابق الثانى.

جاء ذلك بحضور هيثم زكريا وعصام الطوخي، من الشئون القانونية من مكتب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وعلاء فوقى، مسئول الشئون المالية والقضائية، والدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام، وغادة النحاس، مدير إدارة المتابعة وتنسيق الأداء، وسعد كامل بالشئون القانونية، وخيرت محي الدين، مدير إدارة الحامول التعليمية، وياسر البرجي، وكيل إدارة الحامول التعليمية.

وأكد بيان صادر من مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن وكيل الوزارة بدأت جولتها بالتوجه لمدرسة غرب تيره للتعليم الأساسي، واستمعت وكيل الوزارة لكافة الأطراف، وتم إجراء التحقيقات اللازمة، ثم عقدت جلسة مغلقة مع أعضاء اللجنة، ثم توجهت لمعاينة موقع تواجد الطفلة واحتجازها، بالطابق الثانى، ثم توجهت لزيارة الطفلة والاطمئنان عليها، والاعتذار للطفلة والاستماع لشهادتها، والالتقاء بوالدتها.

أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنها عاينت موقع تواجد الطالبة أثناء تواجدها بالمدرسة عقب غلق الباب الفاصل بين الدور الأول والثاني، مشيرة إلى أن هناك خطأ كبير ارتكبه العاملون بالمدرسة وخاصة مدير المدرسة الذى غادر المدرسة ولم يطمئن على عدم تواجد تلاميذ بالمدرسة.

وقالت وكيل الوزارة ، أن الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور إسماعيل طه ، محافظ كفر الشيخ ،اهتما بما حدث لهيام، وتم إتخاذ قرارات تجاه المتسببين فى معاناة الطفلة، فتم استبعاد مدير المدرسة ومسئول أمن النبتجية، ومجازاة مدير المدرسة، ومشرف الدور، والمشرف العام، ومسئول الامن الصباحي، ومسئول الأمن المسائي بالخصم 15 يوماً من راتبهم، وبراءة معلم الحصة الأخيرة لشهادة الطفلة أنها تركت الفصل ونزلت للدور الأرضى ثم عادت لنسيانها الكتاب التربية الدينية.

وأكدت وكيل الوزارة، أن الطالبة ستتوجه للمدرسة بدءًا من صباح الغد، وسيتم مراعاتها نفسياً ومعنوياً من قبل المختص من التربية والنفسية، مشيرة إلى أن الأطفال والطلاب أمانة في أعناقنا وأي تهاون في مراعاتهم والحفاظ عليهم أمر مرفوض شكلاً وموضوعاً.

وأكدت هيام عصام أحمد أبو الرجال، الطالب بالصف الخامس الابتدائي، أنها نزلت وقت انصراف الطلاب للطابق الأول، وعندما تذكرت نسيانها لكتاب التربية الدينية عادت لفصلها بالطابع الرابع، وعندما نزلت وجدت الباب مغلقاً، فشعرت بالخوف وبكت حتى سمع صوتها عمها "عادل عبد الحي" الذي قفز من أعلى السور وأنقذها عقب كسر القفل، مشيرة إلى أن ما تردد أن سبب حبسها وإغلاق الباب عليها تأخرها لكنسها الفصل لا صحة له .

 

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