سوبر كورة
Ads
السبت، 19 أكتوبر 2019 12:14 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

هل يحق للعاملة إنهاء عقد العمل لزواجها أو حملها؟ القانون يجيب

السبت، 19 أكتوبر 2019 12:00 ص
هل يحق للعاملة إنهاء عقد العمل لزواجها أو حملها؟ القانون يجيب قانون العمل - ارشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على أنه يحق للعاملة أن تنهى عقد عملها لأسباب متعلقة بزواجها أو حملها ، دون أن يؤثر ذلك على حقوقها.

ونصت المادة ١٢٨ من القانون على، " للعاملة أن تنهي عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقا لأحكام هذا القانون أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
وعلى العاملة التي ترغب في إنهاء العقد للأسباب المبينة في الفقرة السابقة أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال".

وينص القانون على بعض الحقوق المتعلقة بالمرأة الحامل وعند وضعها ، حيث نصت المادة ( 91 ) على، للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في أجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الكامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة وأربعين يوماً التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع أكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.

وحظر القانون على صاحب العمل فصل العاملة أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الكامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

ويكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربع و عشرين شهرا التالية لتاريخ الوضع – فضلا عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعامل الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتين الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر .

 


قانون العمل

حقوق المرأة فى قانون العمل

تنظيم علاقة العمل فى القانون

إنهاء عقد العمل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

10 نوفمبر.. نظر دعوى عدم دستورية تعويض العامل عن إنهاء عقده بقانون العمل

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 05:32 م

اعرف حقوق العامل المتوفى أثناء خدمته وفقا لقانون العمل

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 03:00 ص

8 خدمات يقدمها قانون العمل الجديد للعمالة غير المنتظمة من خلال صندوق لحمايتهم

الأحد، 13 أكتوبر 2019 06:00 ص

اعرف اختصاصات وتشكيل المجلس الاستشارى وفق نص قانون العمل

الأحد، 13 أكتوبر 2019 06:00 ص

4 موارد لتمويل صندوق التدريب والتأهيل للعاملين وفقًا لقانون العمل.. تعرف عليها

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 03:35 ص

تعرف على ضوابط تحديد أجور العاملين الخاضعين لقانون العمل واستحقاقاتهم

الخميس، 10 أكتوبر 2019 04:20 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف محور ترعة الزمر ودوره فى تخفيف الزحام المرورى بالجيزة × 11 معلومة

اعرف محور ترعة الزمر ودوره فى تخفيف الزحام المرورى بالجيزة × 11 معلومة

10 اختصاصات لجهاز حماية البحيرات والثروة السمكية بالقانون الجديد..تعرف عليها

10 اختصاصات لجهاز حماية البحيرات والثروة السمكية بالقانون الجديد..تعرف عليها

"إسكان البرلمان" تؤكد حسم تعديلات قانون البناء الموحد خلال أيام

"إسكان البرلمان" تؤكد حسم تعديلات قانون البناء الموحد خلال أيام

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

شروط توثيق عقد زواج المصريين بالأجانب والأوراق المطلوبة × 11 خطوة

شروط توثيق عقد زواج المصريين بالأجانب والأوراق المطلوبة × 11 خطوة

إكسترا نيوز تعرض تقريرا حول مساعدة قوات أردوغان فى تهريب السجناء الداعشيين

إكسترا نيوز تعرض تقريرا حول مساعدة قوات أردوغان فى تهريب السجناء الداعشيين

فيديو.. مى كساب: رفضت ارتداء ملابس الإغراء فى "الطيب والشرس واللعوب"

فيديو.. مى كساب: رفضت ارتداء ملابس الإغراء فى "الطيب والشرس واللعوب"

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري اليوم الجمعة 18 / 10 / 2019

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري اليوم الجمعة 18 / 10 / 2019

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الجمعة

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الجمعة

287 يومًا تسجل غياب مصطفى فتحى عن الزمالك قبل العودة أمام الذئاب

287 يومًا تسجل غياب مصطفى فتحى عن الزمالك قبل العودة أمام الذئاب

تعرف على عادة ليدى جاجا بعد حفلاتها " من الحمام الساقع للسخن"

تعرف على عادة ليدى جاجا بعد حفلاتها " من الحمام الساقع للسخن"

صندوق النقد: اقتصاد مصر حقق نموا 5.5%..وأكثر جاهزية لجذب الاستثمار

صندوق النقد: اقتصاد مصر حقق نموا 5.5%..وأكثر جاهزية لجذب الاستثمار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة