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ننشر صور انهيار سدّ نهر سيبا وإغراق منجم للذهب فى سيبيريا

السبت، 19 أكتوبر 2019 06:07 م
ننشر صور انهيار سدّ نهر سيبا وإغراق منجم للذهب فى سيبيريا موقع حادث انهيار السد
كتب محمود رضا الزاملى _ وكالات

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قتل 15 شخصا على الاقل وفقد ستة آخرون السبت فى انهيار سدّ فى منجم للذهب فى منطقة كراسنويارسك فى سيبيريا، بحسب ما أعلنت وزارة الحالات الطارئة الروسية.

وقالت السلطات الروسية إن السد الواقع على نهر سيبا فى منطقة كراسنويارسك بسيبيريا انفجر وأغرق العديد من اماكن إقامة العمال.

ودهمت مياه الفيضان الطينية المساكن قرب قرية شيشتينكينو فيما كان العمّال نائمين، وفى أخر حصيلة للضحايا، قالت متحدثة باسم وزارة الحالات الطارئة لوكالة فرانس برس إنّ 15 شخصا قتلوا فيما هناك ستة مفقودين بعد العثور على سبعة اشخاص.

وأكدت وزارة الحالات الطارئة أن نحو 300 شخص وستة مروحيات وستة قوارب تشارك فى عمليات البحث والإنقاذ، لكن جهود الإغاثة صعبة بسبب موقع الحادث البعيد.

وقال مسؤولون إنّ السد تم بناؤه على الارجح فى شكل ينتهك قواعد السلامة وزعموا أنّ السلطات لم تكن على علم بوجوده، وقال محققون إنهم فتحوا تحقيقا جنائيا فى خرق قواعد السلامة.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف إنّ الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أمر المسؤولين بتوفير مساعدات عاجلة للضحايا وتحديد اسباب الحادث، وأظهرت مقاطع بثّها التلفزيون الرسمى الكبائن متفرقة وسط الغابة وقد كسا الجليد الأراضى المحيطة بها.

البحث عن المفقودين
البحث عن المفقودين

 

بركة طينية جراء انهيار السد
بركة طينية جراء انهيار السد

 

رجال الانقاذ بموقع الحادث
رجال الانقاذ بموقع الحادث

 

رجال الانقاذ
رجال الانقاذ

 

رجال البحث بموقع الحادث
رجال البحث بموقع الحادث

 

سيارة عالقة فى المياه
سيارة عالقة فى المياه

 

صورة جوية للموقع
صورة جوية للموقع

 

غرق الموقع بعد انهيار السد
غرق الموقع بعد انهيار السد

 

غرق منجم للذهب
غرق منجم للذهب

 

فرق الانقاذ بموقع الحادث
فرق الانقاذ بموقع الحادث

 

موقع المنجم بعد غرقه
موقع المنجم بعد غرقه

 

 

 


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روسيا

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