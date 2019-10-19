موجز الحوادث.. إحالة شقيق بطرس غالى للجنايات بتهمة تهريب الآثار

نشر قسم الحوادث باليوم السابع اليوم السبت، عدد كبير من الأخبار والقضايا والأحداث الهامة نرصد بعضها فى التقرير التالى:

إحالة شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالى للجنايات بقضية تهريب الآثار

تحصيل 1.5 مليار جنيه من قضايا تهرب ضريبى و50 مليونا غرامات سرقة كهرباء

إحالة متهمين بقتل ربة منزل والشروع فى قتل نجلها بالسلام للمحاكمة الجنائية

ضبط شخص استولى على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل فى الخارج

زوج يشكو تلقيه "علقة موت" على يد حماته عقابًا على طلبه رؤية طفله

فيديو.. تعرف على جهود الشرطة لحفظ الأمن خلال أسبوع