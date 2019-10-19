مظاهرة فى باريس احتجاجا على العدوان التركى على الأراضى السورية

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نظم أكثر من ألف شخص مظاهرة اليوم، في ميدان الجمهورية بباريس احتجاجا على العدوان التركى على الأراضى السورية .

وذكرت شبكة (ايه بي سي نيوز) الأمريكية أن المتظاهرين رفعوا لافتات تتهم تركيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية دون أن تنال الجزاء المناسب لأفعالها.

وكان نحو عشرة آلاف شخص قد نظموا مسيرة حاشدة اليوم أيضا في مدينة كولونيا الألمانية ضد العملية العسكرية التركية في سوريا ، دفعت قوات الشرطة الألمانية الى الإنتشار تحسبا لوقوع مصادمات ، نظرا لوجود أعداد كبيرة من الأتراك والأكراد الذين يعيشون في ألمانيا ، حيث أدى التوتر بين الطرفين في الماضي الى اندلاع أعمال عنف.