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مصرع مبيض محارة إثر سقوطه من الطابق الثالث أثناء عمله فى الغربية

السبت، 19 أكتوبر 2019 08:14 م
مصرع مبيض محارة إثر سقوطه من الطابق الثالث أثناء عمله فى الغربية جثة - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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لقى مبيض محارة فى العقد الثانى من عمره، مصرعه اثر سقوطه من الطابق الثالث أثناء عمله بأحد العقارات فى مدينة السنطة، وتم نقله إلى المستشفى العام .

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى، مدير المباحث الجنائية بالغربية، يفيد تلقى بلاغًا من غرفة النجدة بسقوط شاب يدعى "مصطفى عبد الرؤوف العنانى" 23 سنة مبيض محارة مقيم بقرية سحيم من الطابق الثالث من أحد العقارات فى مدينة السنطة خلف مدرسة الثانوى العام بذات الناحية.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة وتبين سقوط العامل أثناء عملة بأحد العقارات، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .


مصرع عامل

مصرع عامل بالسنطة

مباحث الغربية

مصرع عامل محارة بالغربية

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