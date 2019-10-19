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مشرعو مجلس العموم يؤيدون التعديلات على اتفاق بريكست وسيتم إرجاء الخروج

السبت، 19 أكتوبر 2019 04:30 م
مشرعو مجلس العموم يؤيدون التعديلات على اتفاق بريكست وسيتم إرجاء الخروج البريكست
أ ش أ

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صوت مشرعو مجلس العموم البريطاني لصالح التعديلات التي أدخلها السير أوليفر ليتوين، على اقتراح الحكومة بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وذكرت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية - الناطقة باللغة الإنجليزية - أن 322 مشرعًا أيدوا التعديلات، في مقابل 306 صوتوا ضده.

ولفتت الشبكة الإخبارية إلى أن هذه الخطوة تعني أن جونسون سيضطر إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي بإرجاء "بريكست" - الذي كان مقررًا في 31 أكتوبر الجاري - حتى يتم تمرير جميع التشريعات الضرورية من أجل التوصل إلى اتفاق في البرلمان، ومنع الخروج دون اتفاق.

 

 


بريكسنت

مجلس العموم البريطانى

الاتحاد الاوروبى

تعديلات البريكست

اتفاق بريكست

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