مسئول بريطانى: جونسون سيسحب التصويت على خطته للبريكست حال طلب التمديد

كتبت ريم عبد الحميد

قال مصدر رفيع المستوى بالحكومة البريطانية، لشبكة سى إن إن الأمريكية إن رئيس الحكومة بوريس جونسون سيسحب التصويت على خطته للبريكست فى وقت لاحق حال تم تمرير تعديل أوليفر ليتوين، الذى يهدف إلى تمديد أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

وقال المصدر، إن الحكومة ستقدم مشروع قانون "اتفاق الانسحاب"، وهو التشريع الذى تطبق الاتفاق، إلى مجلس العموم خلال اليومين القادمين، لافتا إلى إن التصويت على تعديلات ليتوين هى تصويت على التأجيل.

من ناحية أخرى، أكد ستيف باكر، رئيس مجموعة أبحاث أوروبا التى تضم عدد من نواب حزب المحافظين المتشددين، أن كتلته ستدعم الاتفاق.

وقد أعرب عدد من أعضاء المجموعة التى سبق ان رفضت خطة تريزا ماى أنهم سيقبلون بخطة جونسون، وهو ما يمنح رئيس الحكومة البريطانية 28 صوتا إضافية لصالح خطته، مما يضعها على طريق النجاح.

كان جونسون قد دعا قبل قليل أعضاء مجلس العموم إلى الموافقة على خطته لانسحاب بريطانيا من الكتلة الأوروبية، مؤكدا أنها فرصة تاريخية، بعدما توصل إلى اتفاق مع بروكسل بشأن كيفية الانسحاب يوم الخميس الماضى.