محافظ شمال سيناء : صرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين ببئر العبد

ونقل البيان عن المحافظ قوله " إن رئيس الجمهورية يولي أبناء شمال سيناء كامل اهتمامه ، والقوات المسلحة سوف تقوم بصرف 750 ألف جنيه لأهالي أسر الشهداء والمصابين".

كما أعلن المحافظ ، أنه سيتم دراسة توظيف 2 من أبناء الشهداء والتكفل برعايتهم، وإيجاد فرص عمل لعدد 2 مصابين ، وصرف معاش شهري بقيمة 1500 جنيه من التضامن الاجتماعي لكل شهيد، وصرف معاش شهري أيضا للمصابين حسب نسبة إصابته.

وقدم المحافظ خالص تعازيه لأسر الشهداء والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين .

حضر اللقاء رئيس مدينة بئر العبد وأعضاء مجلس النواب ومشايخ وعواقل مركز بئر العبد.

يذكر أن الحادث وقع جنوب بئر العبد الأسبوع الماضى وأسفر عن استشهاد 9 أشخاص وإصابة 6 آخرين بإصابات متنوعة فى وقتها .

وكانت محافظة شمال سيناء اعلنت الأحد الماضي عن زيارة قام بها اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء لمركز بئر العبد خلالها قام بتقديم واجب العزاء في شهداء مدينة بئر العبد وزيارة المصابين بمستشفي بئر العبد.

وجاء فى البيان أن المحافظ نقل تحيات رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ، وأكد اهتمال الرئيس بهم وسيتم صرف التعويضات المناسبه لهم، معربا عن امنيته الشفاء العاجل للمصابين واهتمام الدولة بكافة مؤسساتها بتقديم الرعاية الفائقة لهم.

وقام المحافظ بتكليف رئيس مدينة بئر العبد بدراسة احتياجات هذه الأسر ومطالبها للعرض عليه لاتخاذ الازم وتلبيتها.