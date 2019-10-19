محافظ الدقهلية: الكشف على 1027 فى قافلة طبية مجانية بقرية أبو طه مركز دكرنس

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، عن إجراء الكشف على 1027 شخصا فى قافلة طبية مجانية بقرية أبو طه مركز دكرنس خلال يومين.

وأضاف محافظ الدقهلية أنه تم تحويل 11 مريضا لإجراء جراحات مختلفة بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالمحافظة، وإصدار 4 قرارات علاج على نفقة الدولة، واجراء أشعة عادية وموجات صوتية لـ129 حالة، كما تم إجراء 201 تحليل مختلف بمعامل الدم والطفيليات، والكشف على 104 لأمراض الضغط والسكر.

وأكد محافظ الدقهلية على استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين فى كافة مراكز وقرى المحافظة وخاصة فى المناطق البعيدة لرفع المعاناة عن المرضى فى كل مكان بنطاق المحافظة.

من جانبه قال الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن القافلة التى استمرت على مدار يومى 18،19 من أكتوبر الجارى، ضمت 8 عيادات متخصصة شملت عيادة باطنة وعيادة أطفال وعيادة جلدية وعيادة جراحة وعظام وعيادة نسا وتنظيم أسرة، وأسنان، وأقيم على هامش القافلة 30 ندوة تثقيفية.