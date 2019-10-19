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محافظ الأقصر يناقش إعداد المنشآت الصحية للإعتماد لدخول منظومة التأمين الصحى

السبت، 19 أكتوبر 2019 09:02 م
محافظ الأقصر يناقش إعداد المنشآت الصحية للإعتماد لدخول منظومة التأمين الصحى محافظ الأقصر يناقش إعداد المنشآت الصحية
الأقصر – أحمد مرعى

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استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مساء اليوم السبت، أعضاء مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أشرف إسماعيل رئيس مجلس ادارة الهيئة، وذلك بحضور اللواء هشام شادى سكرتير عام محافظة الأقصر، والدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وناقش المحافظ مع المسئولين خلال اللقاء الذى عقد بمقر ديوان عام محافظة الأقصر، كيفية إعداد المنشآت الصحية داخل المحافظة للاعتماد وذلك فى إطار الاستعداد لدخول محافظة الأقصر ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، كما ناقشوا سبل تعاون محافظة الأقصر والقطاعات المختلفة مثل الحماية المدنية والكهرباء والبيئة والاتصالات مع وزارة الصحة، لدعم المشروع.

يشار إلى أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قد قامت خلال الأسبوع الماضى بجولة ميدانية تفقدت فيها عدد من المستشفيات والوحدات الصحية بمحافظة الأقصر، والتى من المقرر دخولها ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.

وفي نفس السياق تابع اللواء هشام شادى سكرتير عام محافظة الأقصر، لليوم الثاني علي التوالي، أعمال تطوير أرضيات ساحة سيدى أبو الحجاج حيث يتم إستبدال التالف من الأرضيات بأحجار البازلت الأسود وتركيب أنواع من الرخام تتحمل كثافة الحركة فى هذه المنطقة الحيوية، كما يتم تركيب أسوار من الحديد الكريتال بما يتلائم مع مشروع الهوية البصرية للأقصر.

كما تابع السكرتير العام أعمال تطوير امتداد شارع صلاح الدين، وذلك من ميدان صلاح الدين وصولاً إلى ميدان الإبروتيل، مشدداً على متابعة أعمال النظافة بالشارع، وتفقد أعمال الترميمات التى تقوم بها مديرية الطرق بشارع صلاح الدين، وتابع أعمال التشطيبات النهائية لجزء من مشروع تطوير الكورنيش.

محافظ الأقصر يناقش إعداد المنشآت الصحية للإعتماد ضمن دخول منظومة التأمين الصحي الشامل (2)
 
 
محافظ الأقصر يناقش إعداد المنشآت الصحية للإعتماد ضمن دخول منظومة التأمين الصحي الشامل (3)
 

الاقصر

اخبار الاقصر

التامين الصحي الشامل

مستشفيات الاقصر

مجلس ادارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية

وزارة الصحة

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