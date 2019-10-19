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محافظ أسيوط: توفير فرص عمل للشباب وخريجى الجامعات فى فتح فصول محو الامية

السبت، 19 أكتوبر 2019 12:29 م
محافظ أسيوط: توفير فرص عمل للشباب وخريجى الجامعات فى فتح فصول محو الامية اجتماع محو الامية وتعليم الكبار
أسيوط - هيثم البدري - ضحا صالح

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ترأس اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، اجتماع اللجنة العليا لمحو الامية وتعليم الكبار بالمحافظة لمتابعة تنفيذ الخطة التنفيذية لمحو الامية بالمحافظة للعام 2019 / 2020 ، وذلك لوضع مستهدف يتناسب مع الواقع والامكانات المتاحة وتحقيق نسب انجاز تتناسب والجهد المبذول من الجهات المشاركة فى تنفيذ الخطة فضلا عن مناقشة فعاليات مبادرة " أسيوط بلا أمية " والتي أطلقتها المحافظة للقضاء على الأمية ونشر برامج التوعية بخطورة الامية وحث الشباب وخريجى الجامعات للعمل فى فتح فصول محو الامية وتعليم الكبار تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وخطة الدولة للقضاء على الأمية وإعلان مصر خالية من الأمية .

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة وعبد الحميد محمد حسن القائم بأعمال مدير فرع الجهاز التنفيذى لمحو الامية وتعليم الكبار بالمحافظة ومسئولي وزارة التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والأوقاف والشباب والرياضة والقوى العامة والصحة وممثلي المجلس القومى للمرأة وممثلى جامعتى أسيوط والازهر والمنطقة الازهرية ورؤساء المراكز والاحياء ولفيف من ممثلي الكنائس الارثوذوكسية والكاثوليكية والانجيلية بالمحافظة .

وأكد محافظ أسيوط خلال الاجتماع، على تحفيز الدارسين بفصول محو الامية لحثهم على التعلم وعدم التسرب من الفصول وذلك من خلال برامج يتم وضعها بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية وتكثيف الجهود وتفعيل مبادرة " أسيوط بلا أمية "، للاسراع فى برامج محو الامية وحث الشباب على المشاركة فى تلك البرامج وفتح فصول جديدة بالقرى والنجوع لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة ونشر الوعي بخطورة الامية وحث السيدات على المشاركة فى برامج تعليم الكبار من خلال انشطة المجلس القومى للمرأة، مشيداً بالمبادرات التى اطلقها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لحث الأهالى على الاقبال على فصول محو الأمية ومبادرات الشباب والرياضة وبعض الجهات الشريكة مطالبا بتكثيف الجهود للاسراع فى تحقيق المستهدف السنوى .

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن عن توفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين من الحاصلين على مؤهلات "متوسطة ، فوق متوسطة ، عليا"، وجميع العاملين بالقطاع الحكومي ومكلفات الخدمة العامة من خلال فتح فصول محو الأمية وتعليم الكبار بجميع قرى ومراكز المحافظة والاستفادة من المنح والمكافآت المقدمة للمعلمين بتلك الفصول وقدرها 300 جنيه عن الدارس الناجح بحد أدني 10 دارسين و 25 دارس كحد أقصى بالفصل الواحد في دورة مدتها 3 أشهر على أن يتقدم الخريج إلى هيئة تعليم الكبار بالمحافظة بعنوانها الكائن بالدور الأول بعمارة الأوقاف بميدان المجذوب بحي غرب أسيوط.

اجتماع محو الامية وتعليم الكبار (1)
اجتماع محو الامية وتعليم الكبار 
اجتماع محو الامية وتعليم الكبار (2)
اجتماع محو الامية وتعليم الكبار 
اجتماع محو الامية وتعليم الكبار (3)
اجتماع محو الامية وتعليم الكبار 
اجتماع محو الامية وتعليم الكبار (4)
اجتماع محو الامية وتعليم الكبار
اجتماع محو الامية وتعليم الكبار (5)
اجتماع محو الامية وتعليم الكبار 
اجتماع محو الامية وتعليم الكبار (6)
اجتماع محو الامية وتعليم الكبار

محو الاميه

اسيوط

محافظ اسيوط

فصول محو الاميه

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