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مجلس العموم البريطانى يبدأ جلساته لحسم اتفاق البريكست

السبت، 19 أكتوبر 2019 10:56 ص
مجلس العموم البريطانى يبدأ جلساته لحسم اتفاق البريكست جلسة مجلس العموم البريطانى
كتب محمد عبد العظيم

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بدأت، منذ قليل، الجلسة التى يعقدها مجلس العموم البريطانى لحسم اتفاق البريكست، وألقى رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون كلمة يتحدث فيها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، فى محاولة لإقناع الأعضاء للتصويت للخروج من الاتحاد الأوروبى. 

ومن المقرر أن تحدد هذه الجلسة، مصير البلاد خلال الفترة المقبلة سواء بالموافقة على اتفاق بريكست الذى تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبى، أو برفضه وترك البلاد أمام عدة سيناريوهات بينها إجراء انتخابات عامة.

وكان جونسون قد قال فى تصريحات له إنه يأمل أن يوافق زملاؤه فى المجلس على الاتفاق بعد دراسته، فحال عدم الموافقة سيكون رئيس الوزراء ملزم بموجب القانون أن يتقدم بطلب مد للموعد النهائى لبريكست، وهو ما تعهد أنه لن يقوم به سابقا وبالتالى سيؤثر على مصداقيته بين مؤيديه وداعميه إذا اضطر إلى اتخاذ هذه الخطوة.


البريكست

بريطانيا

اخبار بريطانيا

مجلس العموم البريطانى

اتفاق البريكست

الاتحاد الأوروبى

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى

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