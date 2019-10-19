مبادرة الإنسانية.. "مصر بلا غارمات" تنقذ جيهان من السجن بعد سداد ديونها

"مصر بلا غارمات".. هي إحدى مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي التى شكلت نقطة فارقة في حياة الكثير من الأسر المصرية، التي سقطت في بئر الدين، وأصبح رب الأسرة حامل لقب غارم أو غارمة.

في الفيديو التالي نرصد كيف تحولت مأساة السيدة "جيهان رمضان" ومعاناتها بسبب استدانة مبلغ 7000 جنيه لتزوج ابنتها، إلى فرحة كبيرة بعد سداد ديونها ومنحها شقة جديدة في منطقة روضة السيدة.

تقول "جيهان": جئت إلى القاهرة منذ 18 عامًا بعدما ضاقت الدنيا بي في محافظتى بنى سويف، فزوجى مريض ودائمًا طريح الفراش، ولدي 5 أطفال أقوم أنا بتحمل مسئوليتهم كاملة، عملت خادمة في البيوت وبياعة للمناديل في الإشارات كي أستطيع أن أطعم أطفالي، حتى كبرت بناتي وزوجتهم في بنى سويف؛ بعد أن قمت باستدانة أموال لتجهيزهم، ووقعت إيصال على بياض بمبلغ 7000 جنيه كي أستطيع أن أشترى بعض الأجهزة لابنتي الصغرى، وبعد أن تزوجت طالبني التاجر بالمبلغ فعجزت عن السداد، فرفع المبلغ إلى 18 ألف جنيهًا ورفع قضية، وصدر ضدى حكم بسنتين حبس ولم أكن أعلم بذلك .

الفيديو التالي يستعرض تفاصيل انسانية كثيرة عن قصة "جيهان" إحدى قصص مبادرة الرئيس السيسي مصر بلا غارمات.