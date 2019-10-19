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ليندسى جراهام : الكونجرس الامريكى ملتزم بحماية الأكراد

السبت، 19 أكتوبر 2019 03:22 ص
ليندسى جراهام : الكونجرس الامريكى ملتزم بحماية الأكراد ليندسى جراهام
وكالات

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أكد السيناتور الأمريكي الجمهوري، ليندسي جراهام، خلال اتصال هاتفي مع القائد العام لـ "قوات سوريا الديمقراطية"، مظلوم عبدي، التزام الكونجرس الأمريكي بحماية الأكراد.
 
وجاء في تغريدة كتبها جراهام الجمعة على صفحته في "تويتر": "لقد تحدثت للتو مع الجنرال مظلوم عبدي، قائد القوات الديمقراطية السورية في سوريا. إنه يقدر جهود إدارة ترامب لوقف العنف".
 
وكتب في تغريدة أخرى: "يشعر اللواء مظلوم بالقلق إزاء وقف إطلاق النار، وأكد أنه لن يوافق أبدا على التطهير العرقي للأكراد المقترح من جانب أنقرة".
 
وأضاف جراهام: "المنطقة العازلة مقبولة لدى الأكراد، لكن الاحتلال العسكري الذي يرحل مئات الآلاف ليس منطقة آمنة. إنه تطهير عرقي".
 
وأعرب عن أمله في "أن نتمكن من إيجاد وضع مربح للجانبين، لكني أشاطر الجنرال مظلوم مخاوفه. أخبرته أيضا أن الكونغرس سيبقى منخرطا للغاية (في القضية) وهو متعاطف للغاية مع محنة الأكراد".

ليندسى جراهام

قوات سوريا الديمقراطية

مظلوم عبدي

سوريا

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