لأول مرة .. إدراج جامعة سوهاج في تصنيف التايمز العالمي لقطاع الهندسة والتكنولوجيا

سوهاج - محمود مقبول

أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، عن إدراج الجامعة لأول مرة فى تصنيف التايمز العالمي " Times Higher Education " لقطاع الهندسة والتكنولوجيا، لعام 2020، حيث حصلت جامعة سوهاج علي المركز "601-800 " مع جامعات عين شمس، والإسكندرية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأسيوط، والقاهرة، والمنوفية، والمنيا، وقناة السويس.

وأضاف رئيس الجامعة ، أن إدراج الجامعة لأول مرة في التصنيف الخاص بقطاع الهندسة والتكنولوجيا يدلل إلى حد كبير، علي كم الجهود المبذولة لتحسين مخرجات التصنيفات العالمية للجامعات، وتنمية المعايير المطلوبة لها، من حيث تطوير العملية التعليمة، والبحثية بها وزيادة النشر الدولى، وتجويد نوعيته، لدعم احتياجات البحث العلمى، وتعظيم النشر الدولى للأبحاث العلمية.