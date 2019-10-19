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لأول مرة .. إدراج جامعة سوهاج في تصنيف التايمز العالمي لقطاع الهندسة والتكنولوجيا

السبت، 19 أكتوبر 2019 11:41 ص
لأول مرة .. إدراج جامعة سوهاج في تصنيف التايمز العالمي لقطاع الهندسة والتكنولوجيا الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
سوهاج - محمود مقبول

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أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، عن إدراج الجامعة لأول مرة فى تصنيف التايمز العالمي " Times Higher Education " لقطاع الهندسة والتكنولوجيا، لعام 2020، حيث حصلت جامعة سوهاج علي المركز "601-800 " مع جامعات عين شمس، والإسكندرية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأسيوط، والقاهرة، والمنوفية، والمنيا، وقناة السويس.

وأضاف رئيس الجامعة ، أن إدراج الجامعة لأول مرة في التصنيف الخاص بقطاع الهندسة والتكنولوجيا يدلل إلى حد كبير، علي كم الجهود المبذولة لتحسين مخرجات التصنيفات العالمية للجامعات، وتنمية المعايير المطلوبة لها، من حيث تطوير العملية التعليمة، والبحثية بها وزيادة النشر الدولى، وتجويد نوعيته، لدعم احتياجات البحث العلمى، وتعظيم النشر الدولى للأبحاث العلمية.

 كان قد أوضح تقرير صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إدراج 17 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز العالمي قطاع الهندسة والتكنولوجيا لعام 2020، مقارنة بـ 14 جامعة العام الماضي بزيادة ثلاث جامعات حكومية لأول مرة يتم إدراجها فى التصنيف في تلك القطاع، وهي أسوان وبني سويف وسوهاج.

 ويضيف الدكتور محمد الجوهري رئيس مركز النشر العلمي ومدير وحدة التصنيف الدولي بالجامعة ، أن تصنيف التايمز  تتبلور معاييره من خلال 5 فئات التدريس "30% من الدرجة النهائية"، البحث "30%"، الاستشهادات بأبحاث الجامعة أو المؤسّسة البحثية "32.5%"، المكانة على المستوى الدولي "5%" ثمّ حجم الدخل "2.5 %".

ترتيب جامعة سوهاج
ترتيب جامعة سوهاج

 

 


سوهاج

جامعة سوهاج

هندسة سوهاج

التايمز

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