كيلو ونصف حشيش أسقط عاطلين فى فى قبضة ضباط قسم الوراق

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عاطلين، بحوزتهما كيلو ونصف من مخدر الحشيش، قبل ترويج المضبوطات على عملائهما بالوراق، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات الرائد هانى مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، إلى اتجار عاطلين، بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهما بدائرة القسم.

بالحصول على إذن من النيابة، تم إعداد كمين للمتهمين، وتمكن رجال المباحث من لاقبض عليهما، وبحوزتهما كيلو ونصف من مخدر الحشيش، وهاتف محمول،ومبلغ مالى.

اعترف المتهمان بحيازتهما للمضبوطات لترويجها على عملائهما، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.