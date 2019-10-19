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كيف يواجه القانون جريمة إصدار شيك بدون رصيد؟

السبت، 19 أكتوبر 2019 07:00 ص
كيف يواجه القانون جريمة إصدار شيك بدون رصيد؟ شيكات
كتب أحمد حسنى

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يتعرض البعض لعمليات النصب، وإصدار شيك بدون رصيد، ويتساءل الكثير كيف يواجه القانون تلك الجريمة، "اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية عقوبة إصدار شيك بدون رصيد.

ويقول مصدر قانونى إن المادة 534 من قانون التجارة، تنص على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أحد الافعال الآتية :

1-إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف (شيك بدون رصيد).

2- استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك .

3- إصدار أمر للمسحوب عليه (البنك) بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونا .

 

 


تزوير شيك

شيك بدون رصيد

اصدار

حبس

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