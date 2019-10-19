كسر خط مياه بنزلة كوبرى سندوب بالمنصورة

الدقهلية - سارة الباز

تعرض خط مياه قطر 12 بوصة للكسر أمام عزبة فاطمة هانم بنزلة كوبرى سندوب العلوى باتجاه المنصورة، بنطاق حى غرب بمدينة المنصورة، دون قطع المياه .

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأنه جارى العمل الآن على إصلاح كسر خط المياه ، ورد الوضع لأصله .