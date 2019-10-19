كسر خط مياه بنزلة كوبرى سندوب بالمنصورة

تعرض خط مياه قطر 12 بوصة للكسر أمام عزبة فاطمة هانم بنزلة كوبرى سندوب العلوى باتجاه المنصورة، بنطاق حى غرب بمدينة المنصورة، دون قطع المياه .
وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأنه جارى العمل الآن على إصلاح كسر خط المياه ، ورد الوضع لأصله .
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تعرض خط مياه قطر 12 بوصة للكسر أمام عزبة فاطمة هانم بنزلة كوبرى سندوب العلوى باتجاه المنصورة، بنطاق حى غرب بمدينة المنصورة، دون قطع المياه .
وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأنه جارى العمل الآن على إصلاح كسر خط المياه ، ورد الوضع لأصله .
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