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قناة السويس تشهد عبور أكبر سفينة حاويات فى العالم بحمولة 234 ألف طن

السبت، 19 أكتوبر 2019 03:21 م
قناة السويس تشهد عبور أكبر سفينة حاويات فى العالم بحمولة 234 ألف طن مرشد هيئة قناة السويس مع ربنا السفينة
الإسماعيلية - السيد فلاح

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قال فريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بالقناة، اليوم السبت، شهدت عبور سفينة الحاويات العملاقة MSC ARINA أكبر سفينة حاويات فى العالم، فى أول رحلة بحرية لها منذ تدشينها بترسانة "دايو"، عبرت السفينة التى ترفع علم بنما بالمجرى الملاحى للقناة الجديدة ضمن قافلة الجنوب فى رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهة إلى أسبانيا.

 

ووجه الفريق أسامة ربيع، باتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل عبور السفينة بأمان تام، وأهمها تعيين 4 من كبار مرشدى القناة وقاطرتين لمصاحبة السفينة خلال رحلتها عبر القناة، وفقًا للبروتوكول المتبع من قبل هيئة قناة السويس فى التعامل مع السفن العملاقة التى تعبر القناة لأول مرة.

 

وقد أناب الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، الربان إبراهيم فرج كبير مرشدى هيئة قناة السويس للصعود على السفينة والترحيب بطاقمها والإطمئنان على عبورها بسلامة وأمان وتسليم هدية تذكارية لربان السفينة.

 

وأكد الفريق ربيع على، أن قناة السويس ستظل البوابة الرئيسية لحركة التجارة العالمية والوجهة الملاحية الأولى والأنسب لعبور الأجيال الجديدة من سفن الحاويات العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، والتى يستلزم عبورها ترتيبات من نوع خاص تلائم أبعادها وتحقق الأمان الملاحى المطلوب، مُعلنًا جاهزية القناة لاستقبال 100% من أسطول سفن الحاويات فى العالم بفضل مشروع القناة الجديدة الذى نجح فى رفع تصنيف القناة والحفاظ على مكانتها الرائدة فى المجتمع الملاحي.

 

وتتبع السفينة العملاقة الخط الملاحى الإيطالى MSC وتعد السفينة السادسة ضمن سلسلة من السفن العملاقة يعتزم الخط الملاحى بنائها خلال العام الجارى، يبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 61 متر، وغاطسها 16 متر، وتستطيع أن تحمل على متنها حتى 23656 حاوية مكافئة، وتصل حمولتها الكلية لقناة السويس 234 ألف طن.

السفينة MSC ARINA خلال عبورها قناة السويس
السفينة MSC ARINA خلال عبورها قناة السويس

 

من جانبه، أعرب إيهاب فتحى، رئيس قطاع قناة السويس لشركة MSC بمدن القناة عن امتنانه للتسهيلات والخدمات البحرية التى وفرتها هيئة قناة السويس لضمان عبور السفينة بأمان، مشيدًا بالمزايا الملاحية التى حققها مشروع قناة السويس الجديدة وأهمها اختصار زمن العبور والانتظار إلى النصف وتقليل النفقات التشغيلية للسفن العابرة.

 

فيما أوضح، Banerde Bidyut ربان السفينة أن عبور قناة السويس أضحى أكثر سهولة وأكثر أمانًا عما قبل افتتاح مشروع القناة الجديدة وهو ما يُعده إنجازًا حقيقيًا وقيمة مضافة لخدمة حركة التجارة العالمية، مثمنًا روح التعاون التى وجدها من قبل مرشدى الهيئة ومسئولى مراقبة الملاحة لضمان سلامة العبور وأعلى درجات الأمن الملاحي.


قناه السويس

الفريق اسامه ربيع

المجرى الملاحى لقناه السويس

اكبر سفينه حاويات فى العالم

سفينة الحاويات العملاقة MSC ARINA

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