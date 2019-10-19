فحص كاميرات المراقبة لكشف المتهم بطعن سائق توك توك فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

يفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، كاميرات المراقبة، للتوصل لهوية المتهم بالاعتداء على سائق توك توك، باستنخدام سلاح أبيض، لسرقته بالإكراه، فى الهرم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد إصابة أحد الأشخاص بجرح طعنى، ونقله إلى مستشفى الهرم لتلقى العلاج.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين أن المجنى عليه، سائق توك توك، استدرجه شاب بحجة توصيله، ثم أشهر سلاح أبيض، وطعنه في محاولة لسرقته، إلا أن استغاثة الضحية دفعت المتهم للهرب، وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات، لكشف هوية الجانى، وتولت النيابة التحقيق.