فارادكار: يجب موافقة أعضاء الاتحاد الأوروبى جميعا على تمديد موعد "بريكست"

كتب : أحمد علوى

قال رئيس الوزراء الإيرلندى ليو فارادكار اليوم السيت إنه يجب على جميع رؤساء دول وحكومات الأعضاء السبعة والعشرين فى الاتحاد الأوروبى أن توافق بالإجماع على منح بريطانيا تمديدا بعد الموعد النهائى المحدد لخروجها من التكتل الأوروبى فى 31 أكتوبر.

وأضاف فارادكار فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "حتى الآن، لم يتم تقديم أى طلب بتمديد الفترة، ولكن فى حالة حدوث ذلك، لابد من مناقشة رئيس المجلس الأوروبى مع جميع رؤساء دول وحكومات الإتحاد الاوروبى حول ما إذا كنا سنمنح تمديد أم لا، فإجراء التمديد لا يمكن أن يمنح إلا بالإجماع".

وقد صوت مجلس العموم البريطانى فى وقت سابق اليوم السبت بتأجيل الموافقة على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى الإ بعد الموافقة على تشريع بالمصادقة على هذا الاتفاق. ويمكن أن يجبر هذا التشريع، الذى تم تمريره مؤخرا، بريطانيا على السعى لتمديد موعد الخروج من التكتل الأوروبي.