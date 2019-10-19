غداً .. إنطلاق فعاليات حملة العلاج الجموعى ضد البلهارسيا بأسوان

قال الدكتور إيهاب حنفى، فى بيان صحفى، إن هذه الحملة تأتى فى إطار خطة وزارة الصحة للقضاء على البلهارسيا عام 2022 ، لافتاً إلى أن الحملة تستهدف كافة المواطنين وتلاميذ المدارس بجميع الفئات العمرية فى عدد من القرى والمناطق النائية والمحرومة ذات نسب الإنتشار العالى على مستوى محافظة أسوان.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن فعاليات الحملة تشمل صرف وتجريع عقار البرازيكوانتيل 600 مجم أقراص لكل المواطنين والتلاميذ الذين سوف يتقدموا للمشاركة فى الحملة وذلك حسب الطول والوزن لكل واحد منهم.



