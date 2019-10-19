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ضبط شخص بتهمة النصب على المواطنين وتوفير فرص عمل لهم بالخارج بسوهاج

السبت، 19 أكتوبر 2019 02:44 م
ضبط شخص بتهمة النصب على المواطنين وتوفير فرص عمل لهم بالخارج بسوهاج ضبط متهم - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بسوهاج، من إلقاء القبض على أحد الأشخاص عقب قيامه بالنصب والاحتيال على عاملين بقصد توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول العربية مقابل مبالغ مالية.

 

وترجع الواقعة عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات مفادها تقدم عاملين ببلاغين منفصلين عن قيام أحد الأشخاص بدائرة مركز المنشاة بالنصب عليهما والاستيلاء على مبلغ 45 ألف جنيه نظير تسفيرهم للخارج.

 

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة كلف العميد صلاح أبو سحلى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، قرر سرعة تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد راشد سالم مفتش الإدارة، وتبين من خلال السير فى التحريات بتقدم شخصان يمقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة بمحافظة سوهاج، ببلاغ أفادا فيه بقيام أحد الأشخاص ومقيم بدائرة المركز، بالنصب والاحتيال عليهما، والاستيلاء منهما على مبلغ مالى قدره (45,000 - خمسة وأربعون ألف جنيه) مقابل توفير فرصة عمل لهما بإحدى الدول العربية، إلا إنه لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

 

أكدت التحريات صحة البلاغ، وأن المتحرى عنه يقوم بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للدول العربية، كما أضافت التحريات عن وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا بالإبلاغ أملًا فى استرداد أموالهم.

 

تم استدعاء المتهم وبمواجهته، اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


سوهاج

الاموال العامة بسوهاج

النصبعلى المواطنين

ايهام المواطنين بتسفيرهم للخارج

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