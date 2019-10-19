ضبط أمين توريدات جامعة سوهاج لاستيلائه على طوابع تعليمية بـ81 ألف جنيه

وترجع الواقعة عقب تلقى العميد صلاح أبوسحلى ،مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع الوجه القبلى معلومات أكدت صحتها التحريات مفادها قيام أمين توريدات بإحدى الكليات بجامعة سوهاج بالتلاعب والإستيلاء على أموال حصيلة بيع طوابع تعليمية.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات وإستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد صلاح أبوسحلى مدير الإدارة وقاده العقيد راشد سالم مفتش الإدارة وتوصلت التحريات إلى قيام حسن . أ . خ يقيم بدائرة قسم ثان سوهاح ويعمل أمين توريدات بكلية التعليم الصناعى بجامعة سوهاج باختلاس ما هو قيمة 8100 طابع "الخدمات التعليمية " فئة العشرة جنيهات، والاستيلاء على قيمتها المقدرة بمبلغ 81 ألف جنيه دون توريدها لخزينة الكلية.

تأكد ذلك بتقرير لجنة الشئون القانونية بالجامعة وأمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعةعقب تقنين الإجراءات وباستدعاء المتهم، ومواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.