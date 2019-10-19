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صور.. مظاهرة نسائية فى باريس بسبب انتشار العنف ضد المرأة

السبت، 19 أكتوبر 2019 10:03 م
صور.. مظاهرة نسائية فى باريس بسبب انتشار العنف ضد المرأة مظاهرة نسائية فى باريس
باريس (رويترز)

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شاركت مئات النساء، اليوم السبت، فى احتجاجات بوسط باريس اتخذن فيها أوضاعا كالموتى، أملا فى جذب الانتباه للعنف الأسرى ضد المرأة.

وتقول جمعيات محلية إنها تعتقد أن أكثر من 120 امرأة لقين حتفهن كنتيجة مباشرة للعنف الأسرى فى فرنسا حتى الآن هذا العام.

ورفعت المتظاهرات لافتات بأسماء الضحايا وسقطن على الأرض ثم نهضن وهتفن "لا للمزيد"، وقالت ساردين بوشيه التى ترأس رابطة لضحايا العنف الأسرى لتلفزيون رويترز إن العدد الإجمالى للضحايا غير مقبول. وكانت شقيقتها قد لقيت حتفها حرقا عام 2017 على يد شريكها وعلى مرأى من ابنتها البالغة من العمر 7 أعوام.

المحتجات يفترشون الأرض
المحتجات يفترشون الأرض

 

جميلة تشارك فى الوقفة الاحتجاجية
جميلة تشارك فى الوقفة الاحتجاجية

 

سيدة تشارك فى الاحتجاج
سيدة تشارك فى الاحتجاج

 

لافتات تطالب بوقف العنف ضد المرأة
لافتات تطالب بوقف العنف ضد المرأة

 

محتجات وسط باريس اتخذن أوضاعا كالموتى
محتجات وسط باريس اتخذن أوضاعا كالموتى

 

وقفة تطالب بوقف العنف
وقفة تطالب بوقف العنف

 

 

 

 


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باريس

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فرنسا

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