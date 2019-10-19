صور.. مظاهرة نسائية فى باريس بسبب انتشار العنف ضد المرأة

باريس (رويترز)

شاركت مئات النساء، اليوم السبت، فى احتجاجات بوسط باريس اتخذن فيها أوضاعا كالموتى، أملا فى جذب الانتباه للعنف الأسرى ضد المرأة.

وتقول جمعيات محلية إنها تعتقد أن أكثر من 120 امرأة لقين حتفهن كنتيجة مباشرة للعنف الأسرى فى فرنسا حتى الآن هذا العام.

ورفعت المتظاهرات لافتات بأسماء الضحايا وسقطن على الأرض ثم نهضن وهتفن "لا للمزيد"، وقالت ساردين بوشيه التى ترأس رابطة لضحايا العنف الأسرى لتلفزيون رويترز إن العدد الإجمالى للضحايا غير مقبول. وكانت شقيقتها قد لقيت حتفها حرقا عام 2017 على يد شريكها وعلى مرأى من ابنتها البالغة من العمر 7 أعوام.



المحتجات يفترشون الأرض



جميلة تشارك فى الوقفة الاحتجاجية



سيدة تشارك فى الاحتجاج



لافتات تطالب بوقف العنف ضد المرأة



محتجات وسط باريس اتخذن أوضاعا كالموتى