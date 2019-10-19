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صور.. محافظ بورسعيد يكرم عددًا من أبطال حرب أكتوبر

السبت، 19 أكتوبر 2019 04:54 م
صور.. محافظ بورسعيد يكرم عددًا من أبطال حرب أكتوبر تكريم أبطال حرب أكتوبر
بورسعيد - السيد فلاح

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كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عددًا من أبطال حرب أكتوبر 1973، خلال استقباله لهم بديوان عام المحافظة بمناسبة الذكرى الـ٤٦ لانتصار أكتوبر العظيم. 

وأكد محافظ بورسعيد ، أن التاريخ سوف يظل شاهدًا على ما قدمه أبطال القوات المسلحة البواسل في ميدان البطولة والشرف، مؤكدًا أن حرب أكتوبر المجيدة، غيّرت مجرى تاريخ المنطقة العربية، وقدم خلالها أبناء القوات المسلحة تضحيات عظيمة، من أجل استعادة تراب الوطن وشرف وكرامة مصرنا الغالية.
 
وأضاف "الغضبان"، أن نصر أكتوبر سيظل أعظم الانتصارات في العصر الحديث والتي جعلت العالم يقف احترامًا وتقديرًا لهذا النصر العظيم ليكون يومًا خالدًا على مر العصور والأجيال.
 
وقام محافظ بورسعيد بإهداء أبطال أكتوبر شهادات التقدير والميداليات التذكارية في لمسة وفاء عرفانًا بالجميل على ماقدموه من تضحية وفداء في سبيل الوطن.
 
تكريم أبطال حرب أكتوبر (1)
تكريم أبطال حرب أكتوبر 
تكريم أبطال حرب أكتوبر (2)
تكريم أبطال حرب أكتوبر 
تكريم أبطال حرب أكتوبر (3)
تكريم أبطال حرب أكتوبر 
تكريم أبطال حرب أكتوبر (4)
تكريم أبطال حرب أكتوبر 
تكريم أبطال حرب أكتوبر (5)
تكريم أبطال حرب أكتوبر 
تكريم أبطال حرب أكتوبر (6)
تكريم أبطال حرب أكتوبر 
تكريم أبطال حرب أكتوبر (7)
تكريم أبطال حرب أكتوبر
تكريم أبطال حرب أكتوبر (8)
تكريم أبطال حرب أكتوبر 
تكريم أبطال حرب أكتوبر (9)
تكريم أبطال حرب أكتوبر 
 

 


اللواء عادل الغضبان

محافظ بورسعيد

اخبار بورسعيد

ابطال حرب اكتوبر

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