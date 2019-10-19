صور.. محافظ بورسعيد يكرم عددًا من أبطال حرب أكتوبر

وأكد محافظ بورسعيد ، أن التاريخ سوف يظل شاهدًا على ما قدمه أبطال القوات المسلحة البواسل في ميدان البطولة والشرف، مؤكدًا أن حرب أكتوبر المجيدة، غيّرت مجرى تاريخ المنطقة العربية، وقدم خلالها أبناء القوات المسلحة تضحيات عظيمة، من أجل استعادة تراب الوطن وشرف وكرامة مصرنا الغالية.

وأضاف "الغضبان"، أن نصر أكتوبر سيظل أعظم الانتصارات في العصر الحديث والتي جعلت العالم يقف احترامًا وتقديرًا لهذا النصر العظيم ليكون يومًا خالدًا على مر العصور والأجيال.

وقام محافظ بورسعيد بإهداء أبطال أكتوبر شهادات التقدير والميداليات التذكارية في لمسة وفاء عرفانًا بالجميل على ماقدموه من تضحية وفداء في سبيل الوطن.