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صور.. محافظ الفيوم يفتتح أول معرض للتمور بقرية بيهمو

السبت، 19 أكتوبر 2019 04:27 م
صور.. محافظ الفيوم يفتتح أول معرض للتمور بقرية بيهمو محافظ الفيوم يفتتح معرض للتمور
الفيوم رباب الجالي

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افتتح اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، المعرض الأول للتمور بمحافظة الفيوم، والذى أُقيم بمقر الوحدة المحلية بقرية بيهمو التابعة لمركز سنورس، بالتنسيق بين جمعية تنمية المجتمع ببيهمو ومشروع جمعيات المنتجين الداعمة للمزارعين والمناطق الريفية – شمال افريقيا، وكلية الزراعة جامعة الفيوم.

شهد فعاليات المعرض المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة، والدكتور خالد عطا الله نائب رئيس جامعة الفيوم، والدكتور كمال غلاب وكيل معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم، والدكتور كريم أسامة الشعراوى استشارى النخيل بمشروع جمعيات المنتجين، و ليلى طه قاسم مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، وممثلين عن المعمل المركزى للنخيل التابع لمركز البحوث الزراعية، وقاعدة البيانات الزراعية "أكبر تجمع للشركات الزراعية"، وقد شارك بالمعرض 18 جمعية ومؤسسة لإنتاج وتغليف وتصنيع التمور، وإنتاج شكائر حفظ التمور ومبيدات معالجة سوس النخيل.

تفقد محافظ الفيوم أقسام المعرض المختلفة والتى تشمل عدداً من أنواع التمور التى تشتهر بها محافظة الفيوم مثل السيوى والأمهات والحيانى، والعسل بأنواعه، فضلاً عن مُصنعات ومنتجات النخيل، والأسمدة والمخصبات الزراعية، وأشاد المحافظ بجودة المعروض من المنتجات، كما أعرب عن شكره لجميع المشاركين فى المعرض والقائمين على التنظيم.

وأكد محافظ الفيوم على أهمية إقامة مثل هذه المعارض لدورها فى تقديم الدعم الفنى والتسويقى لمنتجى ومصنعى التمور، مشيراً إلى أهمية التكاتف فى فتح أسواق جديدة لهذه المنتجات، لافتاً إلى حرص المحافظة على تشجيع مبادرة القرى المنتجة ودور مديرية التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع فرع المجلس القومى للمرأة فى فتح منافذ تسويقية ومعارض لمنتجات هذه القرى بجميع مراكز المحافظة والمساهمة فى فتح مجالات للتصدير لتميز هذه المنتجات بالجودة العالية، كما أكد المحافظ على ضرورة دعم الاقتصاد بتشجيع الشباب وربات البيوت على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر حتى تكون مصدراً إضافياً للدخل لكل أسرة، كما تفقد المحافظ منطقة عرض الفطير البلدى المقامة على هامش المعرض، ووجه المشاركين فى الندوة التوعوية التى أقيمت على هامش المعرض بضرورة تعليم الفتيات والتصدى لمشكلتى الزواج المبكر والزيادة السكانية، فيما وجه المشاركون فى الندوة رسالة شكر للقيادة السياسية على دعم محافظة الفيوم وإقامة العديد من المشروعات التى تعود بالنفع على أهالى المحافظة.

كما استعرض وكيل معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم، ملامح مشروع جمعيات المنتجين الداعمة للمزارعين والمناطق الريفية – شمال افريقيا، الذى يهدف إلى تحسين إنتاجية وجودة الإنتاج الزراعى، وتحسين القيمة المضافة للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحتملة، وتطوير وتأمين عرض الخدمات الاقتصادية للمزارعين، ويستهدف المشروع تحسين جودة الإنتاج الزراعى لمنتجات النخيل بقرى بيهمو والكعابى والإعلام بمركز سنورس، ومحصول الزيتون بمركز يوسف الصديق، ومحصولى المانجو والكمثرى بمركز أبشواى، بالإضافة إلى مكون ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والدعم المؤسسى للجمعيات الأهلية فى تنفيذ المشروعات الصغيرة.

معرض للتمور ببيهمو (1)
معرض للتمور ببيهمو 
معرض للتمور ببيهمو (2)
معرض للتمور ببيهمو 
معرض للتمور ببيهمو (3)
معرض للتمور ببيهمو 
معرض للتمور ببيهمو (4)
معرض للتمور ببيهمو 
 

 


الفيوم

محافظة الفيوم

معارض التمور

قرية بيهمو بالفيوم

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