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صور.. محافظ الإسكندرية وعمدة باڤوس يزوران أقدم حلوانى يونانى بالإسكندرية

السبت، 19 أكتوبر 2019 04:13 م
صور.. محافظ الإسكندرية وعمدة باڤوس يزوران أقدم حلوانى يونانى بالإسكندرية محافظ الإسكندرية وعمدة بافوس وعائلته داخل أقدم محل حلوانى يونانى
الإسكندرية - جاكلين منير

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زار الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية يرافقه فيدون فيدونوس عمدة مدينة بافوس القبرصية وعائلته، صباح اليوم حلوانى ديليس بمحطة الرمل أقدم المحال اليونانية بالثغر، والذى أسسه الخواجه اليونانى كليوفولوس موستاكاس.

 

وأعرب عمدة باڤوس عن سعادته بتواجده فى هذا المكان الهام الذى يؤكد على ترابط وتشابه الحضارتين بين الإسكندرية وباڤوس، مؤكدا أن الإسكندرية مدينة لها ثراء وتاريخ نادرين ، وهى ترتبط إرتباطًا وثيقًا بالحضارة اليونانية أكثر من أى مدينة فى الشرق الأدنى أو شمال أفريقيا، وتحمل إرث حضارى لا مثيل له .

 

جاء ذلك عقب وصول أول رحلة بحرية إلى ميناء الإسكندرية للباخرة السياحية القبرصية SALAMIS FILOXENIA القادمة من ميناء ليماسول القبرصى وعلى متنها 500 سائح من جنسيات مختلفة، ومن بينهم 100 فرد قادمين كوفد رسمى .

 

حديث محافظ الإسكندرية وعمدة بافوس
حديث محافظ الإسكندرية وعمدة بافوس

 

محافظ الإسكندرية وعمدة بافوس داخل أحد المطاعم
محافظ الإسكندرية وعمدة بافوس على المائدة

 

محافظ الإسكندرية وعمدة بافوس وعائلته
محافظ الإسكندرية وعمدة بافوس وعائلته داخل أقدم حلوانى يونانى بالمحافظة

 

محافظ الإسكندرية وعمدة بافوس
محافظ الإسكندرية وعمدة بافوس أمام أقدم حلوانى يونانى 

 


الاسكندرية

عمدة بافوس

اول فوج سياحى

قبرص

اقدم حلوانى يونانى

محافظ الاسكندرية

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