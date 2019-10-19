سوبر كورة
Ads
السبت، 19 أكتوبر 2019 12:25 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

والضرائب والمصروفات..

صندوق الإسكان الاجتماعى: إعفاء توثيق اتفاق تمويل الوحدات من الرسوم

السبت، 19 أكتوبر 2019 11:43 ص
صندوق الإسكان الاجتماعى: إعفاء توثيق اتفاق تمويل الوحدات من الرسوم مى عبدالحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تفعيل إعفاء جميع إجراءات توثيق اتفاق التمويل بالشهر العقاري من جميع الرسوم والضرائب والمصروفات، طبقاً لأحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 وتعديلاته، وذلك في ضوء حرص الصندوق على تذليل جميع العقبات التى تواجه المواطنين المُستحقين ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي.
 
وأشارت مى عبدالحميد، إلى أن المادة السادسة من القانون رقم (55) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري، تنص الفقرة (و) منها على "التزام أطراف الاتفاق بإثبات تاريخ اتفاق التمويل وتوثيق اتفاق التمويل بالشهر العقاري بالشكل الرسمي العام أو التصديق عليه بحسب الأحوال ووضع الصيغة التنفيذية عليه، وتعفى جميع الإجراءات الواردة فى هذه الفقرة من جميع الرسوم والضرائب والمصروفات"، إلا أنه تبين بالمراجعة الدورية لجهات التمويل وجود تكلفة مُقابل ذلك بالشهر العقاري، ولذا تم تفعيل الإعفاء.
 
وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق، أنه صدر قرار وزير العدل رقم (7486) لسنة 2019، بشأن "استثناء شهر عقود اتفاق التمويل العقاري عن وحدات الإسكان الاجتماعي لصالح منخفضي الدخل، وكذا قيد الضمان العقاري عليها وتجديده وشطبه وحوالته لصالح جهات التمويل، الخاضعة لأحكام القانون رقم (148) لسنة 2001 بإصدار قانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية وتعديلاته، من ثمن بيع الورق المُعد لكتابة المحررات واجبة الشهر"، مضيفة أن صدور القرار جاء استجابة لمطالبات الصندوق، ومن خلال التنسيق بين وزيرى الإسكان والعدل.
 
وأكدت مي عبدالحميد، أن هذا القرار جاء من مُنطلق سعى إدارة الصندوق نحو خفض التكاليف التى يتحملها المواطن منخفض الدخل عند التعاقد على الوحدة السكنية تيسيراً له، بما يساهم فى سرعة إنهاء إجراءات تسليمه الوحدة السكنية، بالإضافة إلى دفع عجلة التمويل العقاري للأمام بتسهيل إجراءات الرهن لجهات التمويل من بنوك وشركات.
 
 

وزاره الاسكان

صندوق التمويل العقارى

قانون التمويل العقارى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. رواتب نجوم باريس سان جيرمان بالجنيه المصرى

شاهد فى دقيقة.. رواتب نجوم باريس سان جيرمان بالجنيه المصرى

الجريدة الرسمية تنشر قرار استثناء عقود التمويل العقارى بالإسكان الاجتماعى

الجريدة الرسمية تنشر قرار استثناء عقود التمويل العقارى بالإسكان الاجتماعى

ضبط صاحب كيان تعليمى وهمى بسوهاج لتزويره الشهادات للطلاب

ضبط صاحب كيان تعليمى وهمى بسوهاج لتزويره الشهادات للطلاب

اتحاد الكرة يجهز بيانا للرد على الأهلى بعد تأجيل مباراة القمة

اتحاد الكرة يجهز بيانا للرد على الأهلى بعد تأجيل مباراة القمة

الأرصاد: غدًا طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: غدًا طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 33 درجة

منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تحقق فى استخدام تركيا الفسفور الأبيض ضد أطفال سوريا

منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تحقق فى استخدام تركيا الفسفور الأبيض ضد أطفال سوريا

لحظة سقوط ليدي جاجا من أعلى المسرح بعد رقصها مع أحد المعجبين..اعرف الحكاية

لحظة سقوط ليدي جاجا من أعلى المسرح بعد رقصها مع أحد المعجبين..اعرف الحكاية

معركة الكلاسيكو بين رابطة الليجا ضد البارسا والريال حديث صحف إسبانيا

معركة الكلاسيكو بين رابطة الليجا ضد البارسا والريال حديث صحف إسبانيا

نصر الله: لا نؤيد استقالة الحكومة.. وحل الأزمة يحتاج قرارات جريئة

نصر الله: لا نؤيد استقالة الحكومة.. وحل الأزمة يحتاج قرارات جريئة

إحالة شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالى للجنايات بقضية تهريب الآثار

إحالة شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالى للجنايات بقضية تهريب الآثار

النجم الساحلى يغرق فى بحر الأزمات قبل مواجهة الأهلي.. رضا شرف الدين يستقيل من رئاسة النادى.. كريم حقى يترك منصب المدير الرياضى بعد أسبوعين من توليه المهمة.. والفريق بدون مدرب بعد إقالة البنزرتى والمحمدى

النجم الساحلى يغرق فى بحر الأزمات قبل مواجهة الأهلي.. رضا شرف الدين يستقيل من رئاسة النادى.. كريم حقى يترك منصب المدير الرياضى بعد أسبوعين من توليه المهمة.. والفريق بدون مدرب بعد إقالة البنزرتى والمحمدى

مباريات الدوري الإنجليزي اليوم تنطلق فى الواحدة والنصف ظهرًا

مباريات الدوري الإنجليزي اليوم تنطلق فى الواحدة والنصف ظهرًا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة