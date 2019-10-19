سمير جعجع يعلن استقالة وزراء حزب القوات من الحكومة اللبنانية

كتب أحمد عرفة

أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، استقالة وزراء "القوات" من الحكومة.

وقال سمير جمجع، فى كلمة له، نحن حريصون على الاستقرار ونحيي جهود الجيش اللبناني، متابعا: لا ثقة لدينا بقدرة الحكومة اللبنانية على تنفيذ الإصلاحات.