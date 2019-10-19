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سمير جعجع يعلن استقالة وزراء حزب القوات من الحكومة اللبنانية

السبت، 19 أكتوبر 2019 11:10 م
سمير جعجع يعلن استقالة وزراء حزب القوات من الحكومة اللبنانية سمير جعجع
كتب أحمد عرفة

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أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع،  استقالة وزراء "القوات" من الحكومة.

وقال سمير جمجع، فى كلمة له، نحن حريصون على الاستقرار ونحيي جهود الجيش اللبناني، متابعا: لا ثقة لدينا بقدرة الحكومة اللبنانية على تنفيذ الإصلاحات.

 

 


مظاهرات

لبنان

بيروت

الحكومه

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