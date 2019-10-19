سقوط عاطل قبل ترويجه ربع كيلو هيروين فى الوراق

كتب ــ بهجت أبو ضيف

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة الوراق، القبض على عاطل، قبل ترويجه ربع كيلو من مخدر الهيروين على عملائه، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الوراق، تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، واستعداده لترويج كمية من مخدر الهيروين على عملائه.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن الرائد هانى مندور، رئيس مباحث الوراق، من ضبط المتهم، وبحوزته ربع كيلو من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

حرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.