سحب رخصة 46 سيارة "سرفيس" مخالفة بمدينة الزقازيق بسبب تقطيع الأجرة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على ضبط 46 سيارة أجرة " سرفيس " مخالفة بمدينة الزقازيق لعدم التزام سائقيها بخط السير وتقطيعه للحصول على تعريفة الركوب أكثر من مرة واستغلال المواطنين ، ذلك خلال حملات تفتيشية مفاجئة على سائقي سيارات الأجرة السرفيس التي تعمل على خطوط " الزراعة / الجامعة " ، " المحطة / شارع فاروق " ، لإعادة الانضباط للشارع و تطبيق القانون على المخالفين.
وأوضح المحافظ لـ"اليوم السابع"، أنه تمكنت إدارة المرور من ضبط 25 سيارة أجرة سرفيس مخالفة مابين مخالفات متنوعة "عدم الالتزام بتعريفة الركوب، عدم الالتزام بخط السير، تقطيع الأجرة "، وتم سحب الرخصة وتحرير محضر جنحة مرورية للسائق المخالف، كما تمكنت اللجنة المشكلة من العاملين بالمتابعة الميدانية بالمحافظة بالتنسيق مع مدير مشروع السرفيس من ضبط 21 سيارة أجرة سرفيس مخالفة وتم إخطار مدير إدارة المرور لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال السيارات المخالفة.
وشدد على تكثيف الحملات المفاجئة على المواقف العمومية والسيارات الأجرة " التاكسي - السرفيس" ، للتأكد من إلتزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة و خط السير المحدد وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وقال المحافظ: لن نترك المواطن فريسة أمام جشع معدومي الضمير.
كما طالب المواطنين بالتعاون مع إدارتي المرور والمواقف وتحمل مسئولياتهم وعدم الإستجابة لإستغلال السائقين والإبلاغ فوراً عن المخالفين على الأرقام الآتية الخط الساخن للمرور2262250 - الإدارة العامة للمواقف 2315974 - غرفة الأزمات والكوارث 2303693 - بوابة الشكاوى الحكومية 16528.
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