سحب رخصة 46 سيارة "سرفيس" مخالفة بمدينة الزقازيق بسبب تقطيع الأجرة

وأوضح المحافظ لـ"اليوم السابع"، أنه تمكنت إدارة المرور من ضبط 25 سيارة أجرة سرفيس مخالفة مابين مخالفات متنوعة "عدم الالتزام بتعريفة الركوب، عدم الالتزام بخط السير، تقطيع الأجرة "، وتم سحب الرخصة وتحرير محضر جنحة مرورية للسائق المخالف، كما تمكنت اللجنة المشكلة من العاملين بالمتابعة الميدانية بالمحافظة بالتنسيق مع مدير مشروع السرفيس من ضبط 21 سيارة أجرة سرفيس مخالفة وتم إخطار مدير إدارة المرور لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال السيارات المخالفة.

وشدد على تكثيف الحملات المفاجئة على المواقف العمومية والسيارات الأجرة " التاكسي - السرفيس" ، للتأكد من إلتزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة و خط السير المحدد وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وقال المحافظ: لن نترك المواطن فريسة أمام جشع معدومي الضمير.

كما طالب المواطنين بالتعاون مع إدارتي المرور والمواقف وتحمل مسئولياتهم وعدم الإستجابة لإستغلال السائقين والإبلاغ فوراً عن المخالفين على الأرقام الآتية الخط الساخن للمرور2262250 - الإدارة العامة للمواقف 2315974 - غرفة الأزمات والكوارث 2303693 - بوابة الشكاوى الحكومية 16528.