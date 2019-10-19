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زعماء الأحزاب الكندية يختارون "بريتش كولومبيا" لقضاء آخر أيام الحملة الإنتخابية

السبت، 19 أكتوبر 2019 01:23 ص
زعماء الأحزاب الكندية يختارون "بريتش كولومبيا" لقضاء آخر أيام الحملة الإنتخابية كندا ارشيفية
ا ش ا

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أعلنت الأحزاب الرئيسية في كندا اليوم الجمعة أن زعمائها سيركزون اليومين الأخيرين من حملاتهم في مقاطعة بريتش كولومبيا بالغرب الكندي، والتي ستكون مسرحا لصراع كبير بين الأحزاب الثلاثة.
 
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن سباق هذا العام قريب جدا بحيث يتوقع أن تلعب أًصوات المقاطعة الغربية دورا رئيسيا في تقرير الحكومة المقبلة في كندا.
 
وتعتبر مقاطعة "بريتش كولومبيا" مهمة لأنها تمتلك أكبر عدد من المقاعد في الغرب، وعلى عكس بعض المقاطعات مثل ألبرتا، التي تعتبر من المعاقل الرئيسية لحزب المحافظين، فمقاطعة بريتش كولومبيا مسرحا يمكن للجميع التنافس بينهم بشكل وجميع النتائج متوقعة.

كندا

بريتش كولومبيا

حزب المحافظين

ألبرتا

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