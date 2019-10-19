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رئيس وزراء فرنسا يندد بإضراب موظفى السكك الحديد ويطالب بتحقيق قضائى

السبت، 19 أكتوبر 2019 07:59 م
رئيس وزراء فرنسا يندد بإضراب موظفى السكك الحديد ويطالب بتحقيق قضائى ادوارد فيليب
كتب : أحمد علوى

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ندد رئيس الوزراء الفرنسى إدوارد فيليب اليوم السبت "بتحويل حق الانسحاب" الذي مارسه موظفى هيئة السكك الحديد الفرنسية  "SNCF " لتعطيل حركة المرور، قائلا إنها "ضربة شديدة وغير مقبولة من عشرات الآلاف من الفرنسيين" .

وقال رئيس الحكومة "لقد طلبت من SNCF أن تدرس جميع العواقب، بما في ذلك القضائية، لاتخاذها تجاه المخطئين، والتي يمكن تقديمها عندما لا يحترم العاملين القانون أو استخدامه لصالح أهوائهم، واليوم هو اليوم الأول من عطلات القديسين، ويتعين على ثلاثة ملايين فرنسي أن يستقلوا القطار ، لكن  الموظفين منعوا عدد كبير منهم ".

وقال إدوارد فيليب خلال تواجده فى محطة قطارات "جار دو ليست" التى شهدت اليوم حركة مرور معقدة مثلما كانت أمس الجمعة ، بسبب الإضراب المفاجئ عن العمل الذى شنه المراقبين والسائقين الذين قرروا ممارسة حق الانسحاب بعد حادث الأربعاء الماضى الذى تسبب فى  11 جريح، من بينهم سائق،وعدد من النساء الحوامل.

 


فرنسا

اضراب فى فرنسا

اضراب عمال سكك حديد فرنسا

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