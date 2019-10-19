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رئيس الوزراء الروسى: على الأمم المتحدة لعب دور محورى فى السياسات العالمية

السبت، 19 أكتوبر 2019 03:00 م
رئيس الوزراء الروسى: على الأمم المتحدة لعب دور محورى فى السياسات العالمية رئيس الوزراء الروسى ديمترى ميدفيديف
موسكو (أ ش أ)

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أكد رئيس الوزراء الروسى ديمترى ميدفيديف، اليوم السبت، أن منظمة الأمم المتحدة لم تستنزف إمكانياتها، وعليها لعب دور محورى فى القضايا السياسية على مستوى العالم.

وقال ميدفيديف، فى تصريحات بثتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، على منظمة الأمم المتحدة لعب دور محورى، كونها المنظمة الدولية الرائدة والرئيسية، كما أن هناك منظمات إقليمية أخرى تشكل أهمية كبيرة، مثل منظمة "البريكس" ومنظمة شانجهاى للتعاون.

وأضاف أنه على الرغم من ذلك، إلا أن الأمم المتحدة لم تزل هى النموذج المثالى للمنظمات الدولية، لكنها لم تستنزف إمكاناتها بعد.

 

 


روسيا

الخارجية الروسية

وزير الخارجية الروسى

البريكس

موسكو

الامم المتحدة

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