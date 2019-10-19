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رئيس الوزراء الأوكرانى: بعثة النقد الدولى تعود إلى أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة

السبت، 19 أكتوبر 2019 05:23 م
رئيس الوزراء الأوكرانى: بعثة النقد الدولى تعود إلى أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة صندوق النقد الدولى
أ ش أ

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أعلن رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي هنتشروك، اليوم السبت، أن بعثة صندوق النقد الدولي ستعود إلى أوكرانيا مجددا خلال الأسابيع المقبلة.

وقال هنتشروك على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، إن "هناك أخبار جيدة واردة من الولايات المتحدة الأمريكية حيث حقق الوفد الأوكراني تقدما ايجابيا في المفاوضات مع شركائنا الدوليين".

ومن جانبه، أكد مدير قسم الشؤون الأوروبية للنقد الدولي بول تومسون عودة البعثة إلى الأراضي الأوكرانية، موضحا أن أوكرانيا حققت تقدما كبيرا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وأن البرنامجين السابقين للتعاون بين الطرفين كانا ناجحين.

وكان قد توجه وفد أوكراني رفيع إلى الولايات المتحدة يوم الأربعاء الماضي لإجراء المحادثات مع صندوق النقد الدولي وبعض المؤسسات والمنظمات المالية الأخرى.

يذكر أن محادثات أوكرانيا مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قروض جديد تعثرت بسبب النزاع بين الدولة ورجل الأعمال الأوكراني إيهور كولومويسكي بشأن السيطرة على بنك بريفات، ولم يقتنع صندوق النقد الدولي في وقت سابق بالإصلاحات في أوكرانيا، خاصة فيما يتعلق بالمحاكم والقانون، ويقول إن أوكرانيا بحاجة إلى معالجة الفساد وتقليل تكلفة دافعي الضرائب من القرارات المصرفية.

 

 


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رئيس الوزراء الاوكرانى

صندوق النقد الدولى

الولايات المتحدة

الفساد

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