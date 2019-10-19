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حبس 4 متهمين لتشكيلهم عصابة لسرقة الشقق السكنية فى الدقى

السبت، 19 أكتوبر 2019 11:35 ص
حبس 4 متهمين لتشكيلهم عصابة لسرقة الشقق السكنية فى الدقى حبس - أرشيفية
كتب ــ أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس 4 أشخاص، متهمين بسرقة 13 شقة سكنية بالدقى والعجوزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط 4 عاطلين، في سرقة عدد من الشقق السكنية بالدقى والعجوزة.
 
وبالحصول على إذن من النيابة، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وتبين أنهم يقيمون بإمبابة، والجيزة، وروض الفرج بالقاهرة، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة محتويات 13 شقة سكنية، وأرشدوا عن المسروقات، وهى عبارة عن مشغولات ذهبية، وأجهزة كهربائية.

 


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