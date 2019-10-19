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حبس عاطل ضبط بحوزته مواد مخدرة وأسلحة نارية فى إمبابة

السبت، 19 أكتوبر 2019 12:09 م
حبس عاطل ضبط بحوزته مواد مخدرة وأسلحة نارية فى إمبابة حبس - أرشيفية
كتب ــ أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة في شمال الجيزة بحبس عاطل، ضبط بحوزته 5100 قرص مخدر، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات، قبل ترويج المضبوطات على عملائه بإمبابة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
وردت معلومات للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدرة، واستعداداه لترويج كمية من الأقراص المخدرة على عملائه.
 
بالحصول على إذن من النيابة، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 5100 قرص مخدر، وبندقية خرطوش، و4 طلقات، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.
 
بمواجهة المتهم اعترف أمام رجال المباحث، بالاتجار بالمواد المخدرة، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.
 
 

سلاح نارى

امبابة مخدرات

الجيزة

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