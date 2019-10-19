سوبر كورة
Ads
السبت، 19 أكتوبر 2019 06:17 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

جيش مالى يعلن مقتل 50 متشددا وتحرير جنودا فى هجوم على بؤر الإرهابيين

السبت، 19 أكتوبر 2019 05:37 م
جيش مالى يعلن مقتل 50 متشددا وتحرير جنودا فى هجوم على بؤر الإرهابيين عناصر من جيش مالى
باماكو (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال جيش مالى، إنه قتل نحو 50 متشددا فى عملية تمكن خلالها من إنقاذ بعض الجنود الذين تم خطفهم خلال هجمات مميتة الشهر الماضى على قاعدتين عسكريتين فى وسط البلاد.

وكان مهاجمون مجهولون قد قتلوا 38 جنديا خلال الهجمات التى وقعت يوم 30 سبتمبر، والتى تعرض فيها الجيش لواحدة من أكبر خسائره هذا العام بينما يحاول جاهدا صد هجمات تتزايد وطأتها من جانب جماعات مسلحة.

وقال بيان الجيش الذى أورد نتائج الهجوم المضاد "تم تحييد (قتل) نحو 50 من الأعداء وأصيب نحو 30 وتم تدمير معدات"، وقال الجيش إنه حرر 36 من بين نحو 60 جنديا فقدوا بعد هجمات سبتمبر.

وكان أقارب الجنود قد احتجوا على سقوط هذا العدد الكبير من القتلى فى هجمات المسلحين وكذلك على نقص المعلومات عن الضحايا والمفقودين.

 

 


جيش مالى

أخبار مالى

مقتل 50 متشددا

تحرير جنود فى مالى

هجوم

بؤر الإرهابيين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تحصيل 1.5 مليار جنيه من قضايا تهرب ضريبى و50 مليونا غرامات سرقة كهرباء

تحصيل 1.5 مليار جنيه من قضايا تهرب ضريبى و50 مليونا غرامات سرقة كهرباء

شاهد.. أجمل أهداف ليفربول ضد مانشستر يونايتد قبل قمة الدوري الإنجليزي

شاهد.. أجمل أهداف ليفربول ضد مانشستر يونايتد قبل قمة الدوري الإنجليزي

"دايلى ميل" البريطانية تنشر صورا مذهلة عن عظمة حضارة مصر وجمالها

"دايلى ميل" البريطانية تنشر صورا مذهلة عن عظمة حضارة مصر وجمالها

افتتاحية غير متوقعة لفيلم Maleficent: Mistress of Evil فى الأسبوع الأول

افتتاحية غير متوقعة لفيلم Maleficent: Mistress of Evil فى الأسبوع الأول

شاهد أغرب اعتراض من لاعبى فيراكروز المكسيكى على عدم دفع الرواتب

شاهد أغرب اعتراض من لاعبى فيراكروز المكسيكى على عدم دفع الرواتب

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة

حصاد الجولة الرابعة من الإيجبيشن ليج.. الأهلى يحتفظ بصدارة الدورى وأقوى هجوم رغم تأجيل القمة.. بيراميدز يواصل نزيف النقاط.. على ماهر أول ضحية.. 5 أندية لا تعرف الخسارة..وأسوان ينافس إنبى على الأرقام السلبية

حصاد الجولة الرابعة من الإيجبيشن ليج.. الأهلى يحتفظ بصدارة الدورى وأقوى هجوم رغم تأجيل القمة.. بيراميدز يواصل نزيف النقاط.. على ماهر أول ضحية.. 5 أندية لا تعرف الخسارة..وأسوان ينافس إنبى على الأرقام السلبية

برشلونة يتصدر الدورى الإسبانى مؤقتًا بثلاثية ضد إيبار.. فيديو

برشلونة يتصدر الدورى الإسبانى مؤقتًا بثلاثية ضد إيبار.. فيديو

شاهد.. الفنانة نادين الراسى تشعل النيران فى إطار سيارة وسط مظاهرات لبنان

شاهد.. الفنانة نادين الراسى تشعل النيران فى إطار سيارة وسط مظاهرات لبنان

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الأثار تعلن اكتشاف 30 تابوتا خشبيا تعود للأسرة 22 الفرعونية

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الأثار تعلن اكتشاف 30 تابوتا خشبيا تعود للأسرة 22 الفرعونية

التعليم تحدد 8 إجراءات لضمان سلامة الطلاب فى الفصول حتى مغادرة المدرسة

التعليم تحدد 8 إجراءات لضمان سلامة الطلاب فى الفصول حتى مغادرة المدرسة

وزير المالية من واشنطن: استثمارات بنوك مركزية عالمية للأوراق المالية المصرية

وزير المالية من واشنطن: استثمارات بنوك مركزية عالمية للأوراق المالية المصرية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة