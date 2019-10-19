جيش مالى يعلن مقتل 50 متشددا وتحرير جنودا فى هجوم على بؤر الإرهابيين

باماكو (رويترز)

قال جيش مالى، إنه قتل نحو 50 متشددا فى عملية تمكن خلالها من إنقاذ بعض الجنود الذين تم خطفهم خلال هجمات مميتة الشهر الماضى على قاعدتين عسكريتين فى وسط البلاد.

وكان مهاجمون مجهولون قد قتلوا 38 جنديا خلال الهجمات التى وقعت يوم 30 سبتمبر، والتى تعرض فيها الجيش لواحدة من أكبر خسائره هذا العام بينما يحاول جاهدا صد هجمات تتزايد وطأتها من جانب جماعات مسلحة.

وقال بيان الجيش الذى أورد نتائج الهجوم المضاد "تم تحييد (قتل) نحو 50 من الأعداء وأصيب نحو 30 وتم تدمير معدات"، وقال الجيش إنه حرر 36 من بين نحو 60 جنديا فقدوا بعد هجمات سبتمبر.

وكان أقارب الجنود قد احتجوا على سقوط هذا العدد الكبير من القتلى فى هجمات المسلحين وكذلك على نقص المعلومات عن الضحايا والمفقودين.